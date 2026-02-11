Спорт:

Слънчево затъмнение на 17 февруари 2026 г. Съвети за всяка зодия

11 февруари 2026, 12:44 часа 0 коментара
Съдържание:

На 17 февруари 2026 г. ще има Слънчево затъмнение. Това е ден, в който да забавите темпото и да избягвате прибързани решения, които променят живота ви, подписване на договори или рязка промяна на хода на живота ви. Енергията на деня е по-благоприятна за наблюдение, отколкото за действие. Сега е моментът да подредите мислите си, са запишете своите планове и направите анализ на живота си. Ето как ще преживеят това събитие и различните зодии.

Пролетен коридор на затъмненията - как да се справим

Овен

Овенът може внезапно да преосмисли социалния си кръг и бъдещите си планове. Някои познати хора ще избледнеят на заден план, докато нови хора внезапно ще поемат важна роля. Ще се появи желание да направи нещо нетрадиционно и да излезе извън обичайните граници.

Телец

Телецът ще почувства, че е време за промяна в работата и статуса. Може да обмисли нова посока, проект или дори промяна в кариерата. Важно е да не бързате, а по-скоро да дадете време на идеята да узрее.

Близнаци

Близнаците ще размишляват върху смисъла, ученето и разширяването на хоризонтите си. Ще искат да учат, да пътуват, да четат и да виждат света от различна гледна точка. В съзнанието им ще започне да се формира нова визия за бъдещето.

Рак

Ракът ще се бори с проблеми, свързани с доверието, интимността и вътрешните страхове. Може да се наложи да се откажат от стари обиди или да преразгледат финансови и лични споразумения. Това е подходящ момент за дълбоко вътрешно нулиране.

Лъв

Лъвовете ще обмислят партньорства и връзки. Някои може да преосмислят формата си на комуникация, докато други може да вземат важно решение за бъдещето на връзката си. Фокусът ще бъде върху баланса между вас и другите.

Дева 

Девите ще се съсредоточат върху работата, здравето и ежедневните си навици. Може да искате да промените рутината, диетата или графика си. Малките промени в рутината ви ще ви дадат усещане за обновление.

Везни

Везните ще започнат да преосмислят креативността, хобитата и романтиката. Ще копнеете за повече радост, лекота и себеизразяване. Това е чудесен момент да си спомните какво ви носи удоволствие.

Скорпион

Скорпионите ще се съсредоточат върху дома, семейството и вътрешната сигурност. Възможни са разговори с близки, преразглеждане на стари семейни истории и желание за създаване на по-комфортна среда.

Стрелец

Стрелецът ще почувства нужда да говори, пише и споделя мисли и идеи. Информацията, която ще получите през това време, може да бъде много важна. Преговорите и новите запознанства ще вървят добре.

Козирог 

Козирозите ще размишляват върху финансите и личните си ценности. Отношението им към парите, пазаруването и приоритетите може да се промени. Ще почувствате желание да инвестирате само в това, което наистина има значение.

Водолей

Водолеят ще се окаже в центъра на всички процеси, тъй като затъмнението настъпва в техния знак. Това е време на лични прозрения, промени във външния вид, образа, себевъзприятието и плановете. Може да започне напълно нов етап от живота.

Риби

Рибите ще бъдат по-потопени във вътрешни процеси. Те ще желаят тишина, уединение и размисъл. Това е подходящо време за почивка, медитация и нежно приключване на стари емоционални истории.

Снимки: iStock

