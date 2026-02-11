Една олимпиада - 13 различни якета: Треньорът, отговорен за подготовката на 16 олимпийци от различни нации

Зрителите с орлово зрение, които са гледали фигурното пързаляне на Зимната олимпиада в Милано/Кортина, може би са си помислили, че виждат двойно, когато френският треньор Беноа Ришо е бил заснет с якетата на няколко нации в една състезателна вечер. Френският хореограф предизвика фурор на тазгодишната Зимна олимпиада, когато стана ясно, че той е отговорен за красивите хореографии на голяма част от олимпийските фигуристи. Беноа Ришо работи и с най-добрата ни родна фигуристка Александра Фейгин на лагер във Франция преди две години.

Беноа Ришо е треньор на 16 състезатели от 13 различни държави на Олимпиадата в Милано/Кортина

38-годишният Ришо е треньор и хореограф и работи с 16 състезатели на тазгодишната Олимпиада, като тези атлети представляват 13 държави. Седем от тях участваха в кратката програма за мъже на 10 февруари, но на официалния сайт с олимпийския график той беше посочен като треньор само на четирима състезатели. Тренирането на тази комбинация от състезатели от различни страни в едно и също събитие доведе до това Ришо да бъде заснет от камерите, облечен в екипните якета на няколко нации.

От четиримата, които бяха посочени като част от треньорския състав, Максим Наумов от САЩ беше втори в програмата, а Стефан Гоголев от Канада беше седми. Френският състезател Адам Сяо Хим Фа и грузинският Ника Егадзе обаче се представяха последователно на 25-то и 26-то място, така че Ришо е трябвало да смени бързо облеклото си. Състезателите имаха различен успех, но Сяо Хим Фа е трети и се бори за медал в състезанието по свободно каране в петък.

Още: Американецът с руски корени, който стигна до Олимпиадата в памет на трагично загиналите си родители

Преминаването от трениране към подкрепа на спортисти от различни страни в кратък период от време изисква много логистика, включително способността да сменяш якето, което Ришо носи, в кратък срок.

Редовните зрители на фигурното пързаляне може би вече са свикнали да виждат Ришо, тъй като французинът често се появяваше и по време на неделното отборно състезание. Той беше заснет сред публиката с яке на националния отбор на Грузия в подкрепа на Егадзе, а по-малко от 15 минути по-късно Ришо беше облечен с яке на канадския отбор, за да подкрепи Гоголев.

Популярността на Ришо като треньор не е изненада, ако погледнем постиженията му до момента. Като състезател, той печели Френското първенство за юноши, като се състезава в партньорство с Елоди Бруайе през 2005-06 г.

Още: Забраненият скок, който донесе олимпийско злато на САЩ (ВИДЕО)

Но именно като треньор и хореограф Ришо е постигнал по-голям успех. На наградите ISU Skating Awards 2024 той е обявен за най-добър хореограф на фигурно пързаляне, награда, за която е номиниран и през 2025 г. От петте състезатели в неделния финал при мъжете (15 февруари) двама са тренирани от Ришо, което е доказателство за това колко е ценен в спорта.

Въпреки че всички спортисти представляват собствените си страни, в фигурното пързаляне те обикновено се тренират индивидуално, а не по националност. Ришо е отличен пример за това, като 16-те му спортисти са от 13 различни страни. Правилата позволяват на треньорите да работят със спортисти от различни страни, дори и да се състезават един срещу друг.

„Всъщност е много емоционално изтощително, защото, знаете, зависи от това как ще се развият нещата. Да си представим, че всичко е наред и всички карат добре, много лесно. Ако един кара зле, а другият кара добре, изпитваш емоционален пик, който е много труден за изразяване, защото е нещо като когато си с твоя състезател, ти си изцяло с него. Слава Богу, че не са един след друг... тогава е много, много трудно. Хората се смеят, защото винаги нося черно. И сега всички се чудят как е възможно да видим Беноа с различни цветове? Обикновено слагам всичко в съблекалнята на състезателя“, каза френският хореограф .

„Обикновено не ми е позволено, но те ми позволяват да слагам някои неща там. Те са много приятелски настроени. Ако не стане така, винаги имаме нещо като лидер на отбора или мениджър на националния отбор, който пази якетата и ми ги дава.“, сподели Беноа Ришо в подкаста „More Than the Score“ на BBC.

The busiest man at the Olympic Games! 👨‍💼🧑‍💼



French coach Benoit Richaud was seen wearing the jackets of multiple nations with different athletes during the figure skating… because he is working with 16 skaters from 13 different countries! 😅🌎 pic.twitter.com/HE2hPgsGg5 — TNT Sports (@tntsports) February 11, 2026