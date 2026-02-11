Една олимпиада - 13 различни якета: Треньорът, отговорен за подготовката на 16 олимпийци от различни нации

Зрителите с орлово зрение, които са гледали фигурното пързаляне на Зимната олимпиада в Милано/Кортина, може би са си помислили, че виждат двойно, когато френският треньор Беноа Ришо е бил заснет с якетата на няколко нации в една състезателна вечер. Френският хореограф предизвика фурор на тазгодишната Зимна олимпиада, когато стана ясно, че той е отговорен за красивите хореографии на голяма част от олимпийските фигуристи. Беноа Ришо работи и с най-добрата ни родна фигуристка Александра Фейгин на лагер във Франция преди две години.
Беноа Ришо е треньор на 16 състезатели от 13 различни държави на Олимпиадата в Милано/Кортина
38-годишният Ришо е треньор и хореограф и работи с 16 състезатели на тазгодишната Олимпиада, като тези атлети представляват 13 държави. Седем от тях участваха в кратката програма за мъже на 10 февруари, но на официалния сайт с олимпийския график той беше посочен като треньор само на четирима състезатели. Тренирането на тази комбинация от състезатели от различни страни в едно и също събитие доведе до това Ришо да бъде заснет от камерите, облечен в екипните якета на няколко нации.
От четиримата, които бяха посочени като част от треньорския състав, Максим Наумов от САЩ беше втори в програмата, а Стефан Гоголев от Канада беше седми. Френският състезател Адам Сяо Хим Фа и грузинският Ника Егадзе обаче се представяха последователно на 25-то и 26-то място, така че Ришо е трябвало да смени бързо облеклото си. Състезателите имаха различен успех, но Сяо Хим Фа е трети и се бори за медал в състезанието по свободно каране в петък.
Още: Американецът с руски корени, който стигна до Олимпиадата в памет на трагично загиналите си родители
Преминаването от трениране към подкрепа на спортисти от различни страни в кратък период от време изисква много логистика, включително способността да сменяш якето, което Ришо носи, в кратък срок.
Редовните зрители на фигурното пързаляне може би вече са свикнали да виждат Ришо, тъй като французинът често се появяваше и по време на неделното отборно състезание. Той беше заснет сред публиката с яке на националния отбор на Грузия в подкрепа на Егадзе, а по-малко от 15 минути по-късно Ришо беше облечен с яке на канадския отбор, за да подкрепи Гоголев.
Популярността на Ришо като треньор не е изненада, ако погледнем постиженията му до момента. Като състезател, той печели Френското първенство за юноши, като се състезава в партньорство с Елоди Бруайе през 2005-06 г.
Още: Забраненият скок, който донесе олимпийско злато на САЩ (ВИДЕО)
Но именно като треньор и хореограф Ришо е постигнал по-голям успех. На наградите ISU Skating Awards 2024 той е обявен за най-добър хореограф на фигурно пързаляне, награда, за която е номиниран и през 2025 г. От петте състезатели в неделния финал при мъжете (15 февруари) двама са тренирани от Ришо, което е доказателство за това колко е ценен в спорта.
Въпреки че всички спортисти представляват собствените си страни, в фигурното пързаляне те обикновено се тренират индивидуално, а не по националност. Ришо е отличен пример за това, като 16-те му спортисти са от 13 различни страни. Правилата позволяват на треньорите да работят със спортисти от различни страни, дори и да се състезават един срещу друг.
„Всъщност е много емоционално изтощително, защото, знаете, зависи от това как ще се развият нещата. Да си представим, че всичко е наред и всички карат добре, много лесно. Ако един кара зле, а другият кара добре, изпитваш емоционален пик, който е много труден за изразяване, защото е нещо като когато си с твоя състезател, ти си изцяло с него. Слава Богу, че не са един след друг... тогава е много, много трудно. Хората се смеят, защото винаги нося черно. И сега всички се чудят как е възможно да видим Беноа с различни цветове? Обикновено слагам всичко в съблекалнята на състезателя“, каза френският хореограф .
„Обикновено не ми е позволено, но те ми позволяват да слагам някои неща там. Те са много приятелски настроени. Ако не стане така, винаги имаме нещо като лидер на отбора или мениджър на националния отбор, който пази якетата и ми ги дава.“, сподели Беноа Ришо в подкаста „More Than the Score“ на BBC.
The busiest man at the Olympic Games! 👨💼🧑💼— TNT Sports (@tntsports) February 11, 2026
French coach Benoit Richaud was seen wearing the jackets of multiple nations with different athletes during the figure skating… because he is working with 16 skaters from 13 different countries! 😅🌎 pic.twitter.com/HE2hPgsGg5