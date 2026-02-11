Велик момент! Катя Дафовска награди бронзовата Лора Христова (СНИМКА)

Велик момент на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина! Екатерина Дафовска награди Лора Христова на церемонията по награждаване, след като младата биатлонистка спечели бронзов медал в дисциплината 15 км индивидуално при жените. Единствената ни олимпийска шампионка в зимните спортове Дафовска имаше честта да поздрави Христова на почетната стълбичка.

Една велика българка и нейната наследничка в биатлона

Двете се прегърнаха и видимо бяха изключително емоционални, след като Лора донесе трети олимпийски медал за българския биатлон в историята. Лора стигна до бронзовия медал след перфектна стрелба - 20 от 20, и да добави нов олимпийски медал за България. Пред нея останаха две французойки - Жулия Симон и Лу Жанмоно, като те допуснаха съответно една и две грешки в стрелбата, но компенсираха в ски бягането.

Иначе Екатерина Дафовска бе поканена да участва в награждаването на жените още преди състезанието, когато все още малцина се осмеляваха да мечтаят за български медал. Христова обаче съумя да реализира най-доброто си състезание точно на Зимните олимпийски игри, за да постигне и най-големия успех в кариерата си.

А ето и специалният момент, в който Дафовска и Христова се поздравиха на почетната стълбичка в Италия:

Велик момент! Катя Дафовска награди бронзовата Лора Христова ❤️🇧🇬 Единствената ни олимпийска шампионка в зимните... Публикувахте от Спортни новини - Actualno.com в Сряда, 11 февруари 2026 г.