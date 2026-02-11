Войната в Украйна:

Велик момент! Катя Дафовска награди бронзовата Лора Христова (СНИМКА)

11 февруари 2026, 17:22 часа 351 прочитания 0 коментара
Велик момент! Катя Дафовска награди бронзовата Лора Христова (СНИМКА)

Велик момент на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина! Екатерина Дафовска награди Лора Христова на церемонията по награждаване, след като младата биатлонистка спечели бронзов медал в дисциплината 15 км индивидуално при жените. Единствената ни олимпийска шампионка в зимните спортове Дафовска имаше честта да поздрави Христова на почетната стълбичка.

Една велика българка и нейната наследничка в биатлона

Двете се прегърнаха и видимо бяха изключително емоционални, след като Лора донесе трети олимпийски медал за българския биатлон в историята. Лора стигна до бронзовия медал след перфектна стрелба - 20 от 20, и да добави нов олимпийски медал за България. Пред нея останаха две французойки - Жулия Симон и Лу Жанмоно, като те допуснаха съответно една и две грешки в стрелбата, но компенсираха в ски бягането.

Лора Христова

Иначе Екатерина Дафовска бе поканена да участва в награждаването на жените още преди състезанието, когато все още малцина се осмеляваха да мечтаят за български медал. Христова обаче съумя да реализира най-доброто си състезание точно на Зимните олимпийски игри, за да постигне и най-големия успех в кариерата си.

А ето и специалният момент, в който Дафовска и Христова се поздравиха на почетната стълбичка в Италия:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Велик момент! Катя Дафовска награди бронзовата Лора Христова ❤️🇧🇬 Единствената ни олимпийска шампионка в зимните...

Публикувахте от Спортни новини - Actualno.com в Сряда, 11 февруари 2026 г.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Екатерина Дафовска Зимни Олимпийски игри Лора Христова Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес