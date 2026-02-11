Спорт:

След ЦСКА: Стана ясен още един от 1/2-финалистите за Купата на България!

11 февруари 2026, 17:12 часа 325 прочитания 0 коментара
След ЦСКА: Стана ясен още един от 1/2-финалистите за Купата на България!

Отборът на Арда Кърджали е вторият отбор, който намери място на 1/2-финалите на тазгодишното издание на Купата на България. Отборът на Александър Тунчев успя да победи Ботев Враца с драматичното 3:2 като гост в среща от четвъртфиналната фаза. Така Арда се присъединява към ЦСКА, който вече се класира за полуфиналите, след като елиминира ЦСКА 1948. Предстоят да станат ясни и другите два полуфиналиста, които ще се решат от срещите Лудогорец - Левски и Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив.

Арда Кърджали отстрани Ботев Враца от Купата на България

Още в 5-ата минута на мача Феликс Ебоа Ебоа даде аванс на Арда, след като от няколко метра засече топката с глава в празната врата. Преди това Атанас Кабов проби и центрира в наказателното поле, а вратарят на домакините Любомир Василев не се намеси добре и позволи на гостите да отбележат.

Още: Лошите прогнози се потвърдиха - Веласкес остана без ключов футболист за мача с Лудогорец

Александър Тунчев

Ботев Враца изравни в 25-ата минута, след като Луан игра с ръка в наказателното поле и Драгомир Драганов отсъди дузпа, която бе реализирана от Радослав Цонев. 120 секунди по-късно Цонев подаде на Сейни Санянг и той с плътен удар изведе домакините напред.

В 37-ата минута Арда изравни чрез Мартин Паскалев. Защитникът засече с глава центриране от корнер и отбеляза дебютния си гол за състава воден от Александър Тунчев. Шест минути след подновяването на играта Лъчезар Котев бе най-съобразителен при една избита топка и я прати в мрежата за 3:2 в полза на Арда.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

До края на срещата футболистите на Ботев направиха плах натиск да изравнят, но до промяна в резултата не се стигна.

Още: Обрат на обрата: Пловдивското дерби все пак ще се играе в по-добър час за феновете

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Купа на България Ботев Враца Арда Кърджали
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес