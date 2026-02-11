След ЦСКА: Стана ясен още един от 1/2-финалистите за Купата на България!

Отборът на Арда Кърджали е вторият отбор, който намери място на 1/2-финалите на тазгодишното издание на Купата на България. Отборът на Александър Тунчев успя да победи Ботев Враца с драматичното 3:2 като гост в среща от четвъртфиналната фаза. Така Арда се присъединява към ЦСКА, който вече се класира за полуфиналите, след като елиминира ЦСКА 1948. Предстоят да станат ясни и другите два полуфиналиста, които ще се решат от срещите Лудогорец - Левски и Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив.

Арда Кърджали отстрани Ботев Враца от Купата на България

Още в 5-ата минута на мача Феликс Ебоа Ебоа даде аванс на Арда, след като от няколко метра засече топката с глава в празната врата. Преди това Атанас Кабов проби и центрира в наказателното поле, а вратарят на домакините Любомир Василев не се намеси добре и позволи на гостите да отбележат.

Още: Лошите прогнози се потвърдиха - Веласкес остана без ключов футболист за мача с Лудогорец

Ботев Враца изравни в 25-ата минута, след като Луан игра с ръка в наказателното поле и Драгомир Драганов отсъди дузпа, която бе реализирана от Радослав Цонев. 120 секунди по-късно Цонев подаде на Сейни Санянг и той с плътен удар изведе домакините напред.

В 37-ата минута Арда изравни чрез Мартин Паскалев. Защитникът засече с глава центриране от корнер и отбеляза дебютния си гол за състава воден от Александър Тунчев. Шест минути след подновяването на играта Лъчезар Котев бе най-съобразителен при една избита топка и я прати в мрежата за 3:2 в полза на Арда.

До края на срещата футболистите на Ботев направиха плах натиск да изравнят, но до промяна в резултата не се стигна.

Още: Обрат на обрата: Пловдивското дерби все пак ще се играе в по-добър час за феновете