Обожаваният актьор, който подчини българите с безкраен талант и обаяние, но и понесе всички удари на съдбата

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Той е красив, талантлив и обаятелен. И жените, и мъжете мечтаят да са близо до него, да го поздравят, да му стиснат ръката. Неговият образ е мечта и пример за актьорско подражание, а ролите му остават завинаги в историята на българското кино и родния театър. Това е Стефан Данаилов - легенда, еталон и вечен мъжкарски образ. Наричат го още Ламбо, Мастъра, Бате Серго, Майор Деянов и Българският Ален Делон - Стефан Данаилов.

Снимка: НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

Макар че животът му е сериозно обвързан и с политическата съдба на България, неговият образ до края е свързван с безспорния му талант и обаятелност, както за публиката, така и за неговите студенти.

"Популярността е малко особена. Да речем, в първите две години аз съм получавал хиляди писма. След това те намаляха - останаха най-верните. И, как да ви кажа, годините минават, косата почва да редее, бръчките стават все по-засилени, но аз мисля, че едно поколение, което е тръгнало с обичта си към мене, то ще си го държи така и до по-късни години, както е било с много други наши известни актьори, обичани от зрителите", казва Стефан Данаилов през 1977 г. в интервю с Бригита Чолакова за предаването "Телевизионен обектив". Чолакова му пожелава да направи така, че тази обич и безкрайно уважение от зрителите към него да останат и занапред, а Данаилов ѝ отвръща: "Вие искате от мене най-трудното. Аз ще продължа да искам от себе си като актьор, като човек. Просто аз ще остана верен на себе си."

В интервю за предаването "Преди обед" през 2017 г. Данаилов споделя, че като гледа старите си роли през годините, открива, че е бил симпатяга. "Много е странно да те има на лента как остаряваш. Това е панорама на един живот. То това е велика работа."

"Най-мразя да ме съжаляват. Това най-много ме стресира, от тия гафове, които стават с мене с очи и с крака. Затова и много-много не ходя по хората. Те ме помнят един и изведнъж... преди се смееха "Ех, колко си постарял бе, бате Серго"... Въпросът е, че аз дух си имам, акълът ми сече, смея си се на себе си", споделя Данаилов в същото интервю.

"Усещах, че ме харесват жените, но не съм спекулирал с това. Защото това е другата опасност - ако си повярваш, че ти си плейбоят, донжуанът на века, край - потъваш", споделя още той.

Живот и кариера на Стефан Данаилов

Източник: STEFAN DANAILOV/Facebook

С над 150 роли в киното, театъра и телевизията, Стефан Данаилов е заслужил артист (1975) и народен артист (1983), дългогодишен преподавател по актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ, политик от БКП/БСП, министър на културата в правителството на Сергей Станишев от 16 август 2005 г. до 27 юли 2009 г.

Роден е на 9 декември 1942 г. в София. Мечтае да стане моряк в гражданския флот, защото морето винаги го е привличало. Още като дете участва в игралния филм "Следите остават" (1956). Докато отбива военната си служба, Стефан Данаилов обмисля да учи история, но тогавашният съпруг на сестра му - актьорът Иван Кондов, го убеждава да кандидатства във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов".

Източник: STEFAN DANAILOV/Facebook

И така, през 1963 г. е приет в класа по актьорско майсторство на проф. Стефан Сърчаджиев, който обаче умира, а Данаилов продължава обучението си при Методи Андонов и проф. Анастас Михайлов. Завършва през 1967 г. и започва работа в Пловдивския театър "Н. О. Масалитинов".

Първите му роли в киното са във филмите "Понеделник сутрин", "Морето" и "С дъх на бадеми". Популярността му идва след ролята на Иван Загубански от филма "Първият куриер", но истинската известност настъпва, когато по телевизията започва излъчването на сериала "На всеки километър" (1969), в който Стефан Данаилов изпълнява ролята на майор Деянов.

Ламбо има участия в повече от 80 филма, множество награди от национални театрални и филмови фестивали. Определен е за най-популярния актьор в Чехословакия за 1976 г. През 1973 г., след известно оттегляне от театъра, се връща отново на сцената, за да се присъедини към трупата на Театъра на народната армия, а от 1979 г. постъпва в Народния театър "Иван Вазов".

Източник: БНТ

След ролята на майор Деянов следват още запомнящи се актьорски превъплъщения, като Данаилов търси по-различни персонажи, чрез които да демонстрира актьорските си заложби. Един от най-добрите си екранни образи създава във филма на Никола Корабов "Иван Кондарев".

От 1981 г. почти до промените през 1989 г. води популярното тогава радиошоу "Звезди посред бял ден", където Данаилов играе пародиен образ на Ален Делон като домакин, на когото гостуват известни звезди от цял свят. Излъчва се всяка събота по програма "Христо Ботев" на Българското радио (дн. БНР).

След 10 ноември 1989 г. Стефан Данаилов продължава да се доказва и на сцената, и в киното. Ролята на Нуцо Марчиано в италианския сериал "Октопод" го прави популярен и в чужбина. Години по-късно Данаилов озвучава на български език своя герой в излъчената с българския дублаж италианска продукция по БНТ.

През 1988 г. Данаилов поема класовете по актьорско майсторство за драматичен театър на професор Гриша Островски във ВИТИЗ, където е доцент от 1996 г. и професор от 1999 г. до смъртта си през 2019 г. Сред неговите възпитаници са актьорите Силвия Лулчева, Владислав Карамфилов, Параскева Джукелова, Асен Блатечки, Стефания Колева, Иван Бърнев, Ана Пападопулу, Деян Ангелов, Дарин Ангелов, Иван Юруков, Сава Драгунчев, Ралица Паскалева, Симона Халачева, Евелин Костова, Севар Иванов, Павел Иванов, Филип Буков, Радина Боршош и други.

Снимка: БГНЕС

Стефан Данаилов е член на БКП от 1975 г. Секретар е на първичната партийна организация в Народния театър, както и член на Ленинския районен комитет на БКП. Той е и делегат на 44-тия (2000), 45-ия (април 2005) и 46-ия (декември 2005) конгрес на БСП. В периода 2005-2009 г. при управлението на коалиционно правителство на БСП, ДПС и НДСВ е министър на културата. На 13 септември 2011 г. е кандидат за вицепрезидент с кандидат за президент Ивайло Калфин от БСП.

Семейство и личен живот

От 1964 до 2014 г. е женен за Мария Данаилова. Има син от актрисата Ирен Кривошиева – Владимир Данаилов. Има и доведен син от брака си с Мария Данаилова – филмовият и телевизионен продуцент Росен Цанков. През ноември 2018 г. Данаилов разкрива, че е диагностициран с болестта на Паркинсон.

На 10 октомври 2019 г. Стефан Данаилов е приет във Военномедицинска академия поради насъбрала се вода в белите му дробове. Седмица по-късно е поставен в изкуствена кома, от която се събужда на 17 октомври. Умира в болницата на 76 години от полиорганна недостатъчност на 27 ноември 2019 г.