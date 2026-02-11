Зодиите, които ще излязат от мрака и ще открият щастието след 11 февруари 2026

От 11 февруари 2026 г. късметът осезаемо ще се увеличи за три зодии. Намаляващата луна се премества от Скорпион в Стрелец и целите, към които работите от дълго време, изведнъж ще започнат да изглеждат по-лесно постижим. Периодът е изпълнен с оптимизъм и усещане за светли перспективи. Ще се появи усещане, че животът най-накрая се движи в правилната посока.

Лъв

Въпреки желанието ви да се вкопчите в надеждата, реалността понякога изглежда сурова - сякаш обстоятелствата се опитват да ви издърпат килима изпод краката. Но вие се държите на повърхността, продължавате да растете и не позволявате на трудностите да ви сломат. Това е истинският късмет: не само във вашите обстоятелства, но и в способността да ги използвате във ваша полза.

Самочувствието ви ще започне да се повишава. Това до голяма степен се дължи на факта, че постепенно се освобождавате от остарели вярвания.

Не забравяйте, че късметът се проявява в способността да се адаптираме към промените. Способността да се променяме заедно с живота е едно от най-ценните умения и вие започвате да разбирате това ясно.

По време на намаляващата луна в Стрелец, вие не просто ще се адаптирате, но и ще достигнете ново ниво. Подкрепата на приятелите е особено силна, страховете отстъпват и вътрешно чувство на увереност ви тласка напред.

Дева

За вас, Деви, щастието се проявява в рядко състояние на душевно равновесие. Най-накрая ще позволите на другите да следват своя път, без да приемате изборите им твърде лично. Вече започвате да осъзнавате, че не е нужно да поемате отговорност за решенията на другите.

Късметът ви се крие в яснотата на мисълта ви. Взетите от вас решения ще ви донесат баланс и щастие, именно защото спирате да контролирате всеки детайл. Намаляващата луна в Стрелец ви помага да виждате нещата от разстояние и това носи значително облекчение.

Очаква ви и друг приятен бонус: пълна почивка. Сънят ви ще се подобри, а умът ви най-накрая ще се успокои.

Водолей

Понякога е особено приятно да чуеш, че си оценен. Дори и да не разчитате на одобрението на другите, милите думи на другите все пак ще ви се отразят добре. Позволете си да приемете тази похвала. Тя ще укрепи самочувствието ви и вътрешната ви увереност.

Почти неусетно навлизате в бъдещето с обновена перспектива за живота во. Този лунен транзит събужда смели мечти и вдъхновява дългосрочни планове. Късметът постепенно се завръща в живота ви и вие самите започвате да го усещате.

