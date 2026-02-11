Любовен съвет за всяка зодия за 12 февруари 2026

Научете какво ви очаква тази сряда, 11 февруари 2026, според зодията.

Овен

Днес има две важни неща: обещания и пространство. Ако сте необвързани, осигурете подкрепа, но не се опитвайте да поправите всичко; ако сте във връзка, осигурете подкрепа, без да се натрапвате. Може да успеете да създадете повече близост, като направите малка крачка назад. Включете доверие в обещанието си; не включвайте контрол.

Телец

Днес пропуските могат да станат големи много бързо. Ако сте необвързани, изяснете нещата, преди да стане неудобно; ако сте в сериозна връзка, не чакайте, докато имате възможност да обясните евентуално недоразумение. Малко обещание, дадено днес, ще се провали, ако са се натрупали недоразумения. Бъдете прости и честни.

Близнаци

Днес може да не чувствате, че имате достатъчно енергия, за да говорите. Ако сте необвързани, починете си от насилствените разговори; ако сте в сериозна връзка, трябва да кажете на партньора си, че сте уморени и да обясните защо не общувате. Едно обещание днес ще бъде по-смислено за другите, когато те възприемат автентична връзка с вас зад тези думи, а не само щастливи думи.

Рак

Днес чувството за откритост е овластяващо. Ако сте необвързани, признайте, че не сте сигурни в себе си, вместо да се преструвате, че всичко е наред. Ако сте в сериозна връзка, не се опитвайте да поправяте чувствата на партньора си; първо го/я изслушайте. През Деня на обещанието истинска връзка се създава, когато чувствата се изразяват като несъвършени, а не като перфектни.

Лъв

Бъдете ясни относно това какви искате да бъдат вашите ангажименти. Ако сте необвързани, спрете да давате намеци и кажете директно какво искате; ако сте в сериозна връзка, вашият партньор не е читател на мисли. Когато давате обещание днес на партньора си, уверете се, че общувате честно и открито, вместо да разчитате на очаквания без комуникация. Чрез ясна комуникация ще изградите по-близки отношения.

Дева

Днес ще бъде денят, в който емоциите може да не се съчетаят. Ако сте необвързани, не приемайте, че някой, който се движи с по-бавно темпо от вас, не се интересува; ако сте в сериозна връзка, позволете на партньора ви да уважава нуждите на повече време. На този ден времето на обещанията на двама души един към друг трябва да съответства на времето на другия, а не на плана или скоростта на единия човек.

Везни

Днес може да възникнат трудни разговори, затова се подхождайте внимателно към тях. Необвързаните трябва да изразяват емоции, а не просто да правят каквото си поискат. Тези, които са в сериозна връзка, не се притеснявайте да говорят за чувствата си. Денят на обещанията трябва да внесе искреност в нещата, които си обещавате, а обещанието трябва да се основава на взаимно изслушване, а не просто на изказване, което звучи добре.

Скорпион

Днес дори малките детайли имат значение. За необвързаните, ако някой ви върне обаждането бързо или си спомни нещо, което сте му казали, той може да има повече значение за вас, отколкото ако е показал необичайни мерки, за да привлече вниманието ви. За сериозни връзки не се опитвайте да създавате ненужна драма; обещанията ви значат повече, стига действията ви да съответстват на обещанията ви, независимо колко пъти.

Стрелец

Оставете старите спомени забравени и се съсредоточете върху настоящето. Не сравнявайте днешните разговори с минали преживявания, ако сте необвързани, и не започвайте отначало спор, ако това се случи отново, ако имате сериозни връзки. Обещанието, дадено днес, е за бъдещето, така че не позволявайте на старите спомени да повлияят на настоящето.

Козирог

Думите няма да са достатъчни днес за решаване на проблемите ви. За необвързаните, ако някой не е щастлив, предложете успокоение, а не логика. За сериозни връзки, покажете, че ви е грижа за партньора си, преди да изложите своята версия на историята. Най-добрите жестове за Деня на обещанията ще дойдат от спокойно присъствие, а не от дълги обяснения. Много пъти, като давате на човек мълчание и подкрепа, казвате повече.

Водолей

Нямате задължение да бъдете достъпни за всички. Емоционално изтощените необвързани го казват директно. Обвързаните хора трябва да кажат на партньора си докъде са достигнали способността си да помагат. Подходящо е в Деня на обещанието да се ограничите до това, което сте способни да дадете. Винаги е по-добре да бъдете честни и да дадете обещание, отколкото да обещавате повече, отколкото можете да изпълните.

Риби

Много пъти мълчанието е по-подходящо от отговор. За необвързаните, ако човек изрази чувствата си на стрес, е по-добре да предложите ръка, вместо да отговорите. За тези, които са в сериозна връзка, партньорът ви може просто да се нуждае от малко успокоение. Денят на обещанията е свързан със създаването на пространство за даване на малки признаци на обич, а не за изграждане на грандиозни жестове.