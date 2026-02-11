МОН проверява училище "Космос" заради "Петрохан": Ето как приемат проверката там

МОН проверява частното училище "Космос", съобщиха БТА и вестник "Сега", позовавайки се на информация на министерството. Проверката се налага във връзка със случая "Петрохан", тъй като една от жертвите - 15-годишният Александър Макулев е учил именно в частното училище. Очаква се проверката на място да продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това ще се обърне внимание и на атмосферата в училище, както и дали е нужна и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица.

В зависимост от установените нарушения ще се предприемат и последващи действия, информират от МОН.

Actualno.com се обърна към частното училище за коментар, но креативният му директор Татяна Захариева отказа такъв. "Нищо не мога да коментирам изобщо. Има си органи, към които да се обърнете. Много ви благодаря", каза пред медията ни Захариева. ОЩЕ: За случая "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност

Има ли нарушения?

Информацията на "Сега" е, че са открити нарушения училище "Космос". Според медията то е премълчало дълги отсъствия на убития Макулев.

Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция), допълва БТА. От МОН уточняват, че отсъствията обаче са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище, допълва БТА.

„Според ЧСУ „Космос“ ученикът е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия - например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище“, поясняват от МОН.

От министерството съобщават, че на 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата - от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ „Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба (входящ номер 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ „Космос“, считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година, предаде още БТА. ОЩЕ: И чуждите медии искат отговори: Милен Керемедчиев за трагедията “Петрохан - Околчица“ (ВИДЕО)