Политолог: Президентът не дължи обяснения за избора си на служебен премиер

Изборът на Андрей Гюров за служебен премиер и наложеното вето върху промените в Изборния кодекс предизвикаха разнопосочни коментари. Политологът доц. Стойчо Стойчев и Бойко Станкушев от „Антикорупционния фонд“ очертаха различни гледни точки - от търсене на политически знак до критики за задълбочаващия се институционален проблем.

„Президентът не дължи обяснения“

Според доц. Стойчев „красотата на президентската институция е, че президентът не дължи обяснения“ за решенията си. По думите му изборът е персонален акт, а интерпретациите остават в сферата на анализа.

Той допусна, че може да се търси „реверанс към „Продължаваме промяната – Демократична България“, които най-твърдо застанаха зад кандидатурата на Гюров. В същото време подчерта, че от петимата възможни кандидати „няма нито един, който да не е еманация на политическа воля“.

„От гледна точка на капацитет – не е лош избор“

Бойко Станкушев отбеляза, че независимо от партийния генезис, Андрей Гюров има сериозен образователен и професионален профил. „От гледна точка на капацитет, компетентност и морал не може да се каже, че е лош избор“, коментира той, като добави, че който и да е бил посочен, винаги е щяло да има контрааргументи. И двамата събеседници подчертаха, че в настоящия политически момент е по-важно да се пожелае успех на служебния кабинет.

Ветото върху промените в Изборния кодекс

По отношение на наложеното вето върху ограничаването на секциите извън ЕС, доц. Стойчев видя „динамика в БСП“ след смяната на ръководството. Той допусна, че ветото може и да не бъде отхвърлено в парламента. Според него обаче темата е била излишно преекспонирана, тъй като „гласоподавателите в чужбина не решават много мандати“.

„Според мен има някаква динамика в БСП в последните дни. Смени се шефа на групата. И в това отношение към изборния кодекс с новото ръководство май има алтернативно мнение на досегашното, така че може и да е един вид предварително ясно, че ветото няма да бъде отхвърляно в парламент и ще остане такава конфигурацията. Това няма кой знае колко голямо значение, защото, така или иначе, гласуващите в чужбина не решават много мандати“, каза той.

Станкушев беше по-критичен към начина, по който в последния момент се правят промени в изборното законодателство: „Такова нещо не трябва да се прави повече. Всяко мнозинство прекроява Изборния кодекс. Трябва някаква колективна съвест да заработи, ако трябва да се разберат с 161 гласа да приемат нещо и завинаги така да остане. Или се гласува в чужбина, или не се гласува в чужбина“, каза той.

