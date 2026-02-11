Кристиян Шкварек: Институциите са като "лъжливото овчарче", затова сега никой не им вярва за "Петрохан"

„За да може някой в България да повярва до такава степен в такава конспирация, са виновни институциите. Това е случай на лъжливото овчарче – институциите веднъж казаха истината сега, но никой не им вярва, защото през годините лъжливото овчарче много пъти е било хващано в лъжа.“ Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Кристиян Шкварек, председател на фондация "Консервативно общество“, във връзка със случая „Петрохан“.

„Дори ЦРУ и „Мосад“ не са способни на гранде конспирацията, че мафията е организирала убийството, което в момента се прикрива от стотици държавни служители“, смята той. „Да се елиминира тази версия, за мен означава тенденциозно разследване“.

„Който е влязъл в българска институция и е видял на какво изглеждат те, не може да повярва, че те са способни да хакнат „Старлинк“, да пратят джипове, да заметат следите и т.н. Това е абсурдът в тази конспирация. Това не значи, че им вярвам морално. Аз не вярвам като оперативна способност, че могат да направят това“, каза Шкварек.

„Има много въпроси, на които трябва да се отговори“

„Ако аз искам да си направя национална агенция за външна политика, дали ще ми разрешат? Не казвам, че има конспирация, но има много въпроси, на които трябва да се отговори“, каза от своя страна Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи. Според него колкото повече се бавят отговорите на тези въпроси, толкова тези конспирации стават по-мащабни.

Досиетата „Епстийн“

"Не за първи път се прави такава операция, в която на един остров се събират компромати срещу влиятелни и важни хора на политически и други позиции в САЩ. Тук следва обаче интересен извод за България. От тези 3 милиона досиета разбираме, че в продължение на над 10 години ФБР е държало в ръцете си милиони досиета, в които са описани тези престъпления. За тези години нито един от тях не е арестуван, на никого не е повдигнато обвинение", коментира Кристиян Шкварек.

"В България Американското посолство непрекъснато се занимава да ни поучава за върховенството на правото и как не го прилагаме за нашата власт. Как така вие ще ни поучавате, след като от тези досиета разбираме, че при вас върховенството право за елита не съществува", попита той.

Според Шкварек основната цел на острова е била да се събират компромати за употреба на политическата класа в САЩ. "Говорим за една международна схема на световно ниво. Ситуацията е много по-дълбока. Основната информация е в САЩ, но тук говорим за изпращането на жени от целия свят, в това число от България", посочи Милен Керемедчиев.

"Притеснителното е, че Епстийн, в която и държава да е влизал, е държал да има политически връзки. Тепърва ще излезе информация в България кой е политическият елит, с който той се е свързал. Те могат да доведат до още по-големи политически сътресения по целия свят", коментира Керемедчиев. По думите му ще бъде интересно да видим, докъде е проникнала мрежата на Епстийн в България.