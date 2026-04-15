Таро хороскоп за 16 април

Научете какво очаквате този четвъртък, 16 април 2026, според зодията.

Четвъртъчна карта таро за Овен: Крал на мечовете

Овенът, Кралят на мечовете, подчертава яснотата на ума. Ясното мислене се превръща във ваша суперсила на 16 април. Можете да прекъснете разговора, за да стигнете до същината на проблема.

Не е нужно да слушаш полуистории или да вярваш на лъжи. Вместо това, търсиш честност и я намираш.

Четвъртъчна карта таро за Телец: Кралица на пентаклите

Таро картата „Дама на пентаклите“ е за управление на времето и достигане до място, където приоритетите са подредени. Телец, на 16 април сте готови за ново ниво на самосъзнание. Обърнете внимание как управлявате времето и приоритетите си.

Грижи се за себе си и ще постъпваш правилно с другите. Чувстваш се сигурен и способен да правиш избори, когато има грижи за теб и всичко в живота ти е както трябва да бъде.

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Паж с мечове

Близнаци, Пажът на мечовете на 16 април, е за властта и писаното слово. Наблюдавайте какво мислите днес и обърнете внимание на моделите, които мислите ви сякаш приемат. Ако се тревожите, признайте го.

Ако се чувствате любопитни или откъснати от себе си , запитайте се защо. Колкото по-честни можете да бъдете със себе си днес, толкова по-голям контрол можете да имате върху това, което правите в бъдеще.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Асо на чашите

Рак, ти си наистина в крак с емоциите си и самооткровеността ти отваря нова врата.

„Асът на купите“ е за начин на мислене, вкоренен в убеждение от сърцето. Не е нужно да криете или потискате емоциите си. Вместо това можете да ги оставите да бъдат. След като спрете да се държите така, сякаш нямате нищо против да угаждате на другите или да избягвате конфликти, ще видите какви промени са възможни.

Четвъртъчна карта таро за Лъв: Шест жезли

Таро картата „Шестица жезли“ е за самочувствието. На 16 април осъзнавате колко смели и истински силни сте. Не позволявате на съмнението в себе си да подкопае позицията ви, когато трябва да се изкажете.

Вместо това, вие стоите твърдо и използвате факти, за да покажете колко време и мисъл сте отделили на това, което трябва да кажете.

Четвъртъчна карта таро за Дева: Осмица пентакли

На 16 април, вашата дневна карта таро, Осемте пентакли, подчертава упоритата работа и заемането на позицията на ученик. Днес осъзнавате на какво наистина сте отдадени , като се смирявате и слушате другите.

Желанието ви наистина да се свържете от гледна точка на целта оформя резултатите ви и ви доближава до цел или голяма мечта.

Четвъртъчна карта таро за Везни: Справедливост

Везни, картата таро на Справедливостта, ви напомня как почтеността винаги се отплаща, дори и да се чудите защо другите, които са нечестни, винаги сякаш печелят.

На 16 април запазването на мир на всяка цена може да ви се стори противоречиво. Вместо това трябва да живеете в истината и да вземете трудно решение, което ще запази съвестта ви чиста.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Съд

Довери се на себе си, Скорпион. Картата таро „Съд“ представлява здрав разум. На 16 април ще достигнеш това специално място на пробуждане, където нещо във теб се променя и ще осъзнаеш момент на истина.

Вашите минали действия, избори и модели се превръщат в пътища към изцеление и растеж. Не можете да се върнете назад и да промените нещата, но можете да гледате напред и да избягвате повтарящи се грешки.

Четвъртъчна карта таро за Стрелец: Умереност

Таро картата „Умереност“ е за търпение и когато имате много работа на 16 април, може да почувствате нужда да бързате, за да свършите всичко.

Днес изберете баланса. Нещата отнемат времето, необходимо за завършване. Не се състезавате с часовник, затова търсете начини целенасочено да приведете нещата в съответствие с това, от което се нуждаете, и с това, което се изисква от вас.

Карта таро за четвъртък за Козирог: Четири пентакли

Таро картата Четири пентакли е за стабилност. Като зодия Козирог, сигурността е от първостепенно значение за вас и на 16 април решавате да преразгледате за какво се държите, за да се чувствате в безопасност .

Виждаш, че това, което защитаваш, вече не ти е от полза. Справяш се с проблеми, които се коренят в страха, и избираш нов, здравословен път.

Картата таро за четвъртък за Водолей: Седем мечове, обърната

Седемте меча, обърната карта таро, е за мощна промяна и трансформация. На 16 април сте в този невероятен момент от живота си, в който спирате да позволявате на другите да ви омаловажават.

Вместо това, вие притежавате това, което знаете, че е истина, независимо какво казват другите хора. Вие отново си поставяте контрола над изборите си.

Таро карта за четвъртък за Риби: Луна, обърната

Риби, объркването започва да се изяснява. Обърнатата карта таро с Луната е за объркване, но на 16 април виждате това, което е било несигурно или скрито, без страх .

Ситуация, за която не сте осъзнавали, че не се развивадобре, не ви е ясна. Можете да намерите решение. Вярвате, че яснотата, дори когато е неудобна, е предназначена за ваше най-висше благо. Когато чувствате, че губите власт, вие го признавате и се фокусирате върху това, което можете да направите, за да оправите нещата.