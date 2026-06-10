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"Вече сме дали достатъчно": Радев обвърза спирането на оръжието за Украйна с европейското ни бъдеще

10 юни 2026, 10:14 часа 309 прочитания 1 коментар
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор

"Правителството слага край на предоставянето на оръжение от българската армия за Украйна. Дали сме вече достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война." Това обяви премиерът Румен Радев преди началото на правителственото заседание в сряда. Ден по-рано военният министър Димитър Стоянов анонсира радикалния ход от страна на българското правителство, но бе доста уклончив в какво точно ще се изразява края на помощта за Украйна и под каква форма. В публичното пространство се спекулираше дали става въпрос за оръжейни доставки, за търговските сделки или за безвъзмездното изпращане на оръжия - очевидно Радев вече визира последния вариант от изброените.

"Мирното решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности, а не наливането на още средства в тази война е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България", каза още премиерът и напомни, че техен основен приоритет е сигурността на българските граждани.

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По другите теми Румен Радев благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на "Челопешко шосе".

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"В МВР има много доблестни служители и искам те да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър над никого няма да има", каза Радев.

Кабинетът продължава и работата по изготвянето на бюджета за 2026 година. "Въпреки изпразнената хазна, която заварихме, всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и на средствата за образование, култура и здравеопазване", каза Радев.

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Кабинетът продължава и прегледът на всички обществени поръчки. Тези, за които преценят, че са нерационални или будят съмнения за корупционен характер, ще бъдат спрени, обяви още министър-председателят. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта.

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