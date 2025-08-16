Таро хороскоп за 17 август

Научете какво ви очаква тази неделя, 17 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Асо на чашите

Овен, това, което те отличава толкова много, е дълбоката ти любов към другите. Едно нещо, в което преуспяваш, е да слушаш емоциите си. Отчасти това е причината да бъдеш леко импулсивен; страстта обаче ти помага да постигнеш целите си. Една от целите, които може би имаш на радара си напоследък, е любовта, и то не само повърхностната. Искаш дълготрайна любов.

Още: Силен край на август, но слабо начало на септември за 3 зодии

Започвайки от 17 август, вашата карта таро, Асо на чашите, разкрива възможност на хоризонта. Предупреждението? Трябва да се покажете. Никой няма да ви намери, ако вие не го направите. Дори и да сте във връзка, е добре да носите сърцето си на ръкава си. Покажете какво искате. То ще дойде при вас.

Днешната карта таро за Телец: Деветка чаши, обърната

Толкова сте умели в професионалното си развитие, че може би не осъзнавате, че е време за ребрендиране. Това е един от онези невероятни дни, изпълнени с възможности. Така че, днес, Телец, зависи от вас да се възползвате максимално от тях. Тъй като може да не сте голям фен на промените, освен ако нямат смисъл, започнете от позиция на самосъзнание.

Какво ви е направило щастливи (или тъжни) в миналото? Дефинирайте го и помислете. След това, започвайки от 17 август, проектирайте във вселената това, което желаете с цялото си сърце. Можете да се промените и ще го направите. Когато можете да виждате, можете да заченете!

Още: Хороскоп за утре, 17 август: Ден благословен очаква Близнаците, но Скорпионите ще трябва да си върнат думите обратно

Днешната карта таро за Близнаци: Пет жезли

Близнаци, ти си естествено решаващ проблеми, който мисли нестандартно. Но не винаги можеш да разрешаваш ситуации и това те разочарова. Понякога причината да не можеш да контролираш дадена ситуация или среда е, че не е предназначена за теб.

Да позволиш на другите да правят това, което трябва да направят сами, е голям урок, който трябва да научиш на 17 август, но това е значението зад днешната карта таро Пет от жезлите. Днешната нова тактика е да пуснеш резултатите на властта и да се съсредоточиш върху себе си.

Днешната карта таро за Рак: Пет пентакли

Още: Седмичен хороскоп за 18-24 август 2025 г.

Рак, ти си страхотен приятел, който помага на хората да се чувстват видени. Когато хората се чувстват изоставени, ти ги връщаш обратно в общността като топла, приветлива прегръдка. На 17 август може да научиш ново умение, което ще ти помогне да разшириш вътрешната си топлина отвъд социалния си кръг.

Може да ви е много по-лесно да останете близки с хора, които вече познавате, но според Петте пентакли, вие усещате болката у другите по един много силен начин.

Започвайки от 17 август, осъзнайте, че светът се нуждае от повече емпати като вас. Ако се чувствате призвани да разширите социалния си календар или кръговете си от приятелства, разширете се.

Днешната карта таро за Лъв: Звездата, обърната

Още: Дневен хороскоп за 17 август 2025 г.

Лъв, твоята сила може да бъде и слабост, така че когато усетиш, че смелостта и гордостта пречат на щастието ти, помисли да отвориш сърцето си, дори това да означава, че може да бъдеш наранен от някого. Днешната карта таро, Звездата, обърната, разкрива чувство на загуба, особено по отношение на вътрешната ти сила.

Но на 17 август това, което противоречи на това, което правите толкова добре, може да се окаже пътят към силна връзка. Уязвимостта може да бъде изключително привлекателна, особено когато се надявате да създадете връзка на доверие, подкрепа и уважение.

Днешната карта таро за Дева: Осмица жезли

Дева, ти не бързаш с много неща. Обичаш да планираш и да обмисляш какво правиш, а невниманието не е твоят тип личност. Но точно тук можеш да развиеш и разшириш уменията си на 17 август. Да се научиш как да вземаш прибързани решения е от решаващо значение в определени ситуации. Спестяваш време и осъзнаваш, че интуицията ти е много по-точна от всички данни, които събираш.

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 18 - 24 август 2025

Осемката жезли е символ на бързото производство и промяната в различни събития. Може да преживеете бърз преходен период. Не се притеснявайте твърде много, ако се чувствате прибързани. Това може да е житейският урок, който трябва да усвоите: бързото вземане на решения.

Днешната карта таро за Везни: Слънце, обърнато

Толкова сте в хармония с живота, че често се приспособявате към енергията около вас. Когато другите се нуждаят от повече време, вие знаете как да действате по-бавно. Когато усетите нужда да бързате, вие се захващате за действие и нямате проблем да поемете водещата роля, когато е необходимо.

Можете да се научите да оставяте нещата да се случват гладко. Слънцето, обърнато в таро, показва нуждата да се впуснете в деня спокойно и да не бързате с нещата, освен ако не е наложително. Вместо да налагате дневен ред, оставете нещата да се случват естествено на 17 август.

Още: Хороскоп за 16 август: Козирози - доверете се на Вселената, Деви - важни новини ще преобърнат живота ви

Днешната карта таро за Скорпион: Десетка чаши, обърната

Скорпион, ти си твърде добре запознат с по-тъмната страна на живота. Твоят задълбочен анализ на човешката природа ти е дал прозрения, с които другите не могат да се справят, но ти можеш. Понякога очакваш да се случат негативни неща, защото това се е случвало в миналото.

И така, на 17 август е време да разширите мъдростта си в други области на живота. Може да ви е полезно да заимствате позитивизъм. Очаквайте положителни резултати, дори когато изглежда, че няма надежда. Може да се изненадате колко ефективна може да бъде силата на позитивното мислене днес.

Днешната карта таро за Стрелец: Десетка пентакли, обърната

Още: Духовно послание за всяка зодия за 16 август 2025

Стрелец, знаеш, че късметът идва и може да си отиде толкова бързо, колкото е дошъл. Не си непознат с цикъла на живота и той е това, което те държи напред, когато другите биха се отказали отдавна.

На 17 август, вашата карта таро, Десетката пентакли, обърната, казва, че може да изпитате смущение в житейския си ход, което може да наруши енергийния ви поток. Вместо да се тревожите, можете да се поучите от несгодите и да ги използвате, за да получите по-дълбоко разбиране за себе си и другите.

Днешната карта таро за Козирог: Императрицата

Козирог, това, че си толкова упорит и трудолюбив зодиакален знак, не означава, че нямаш мека страна. Имаш. Често я криеш, защото не можеш винаги да бъдеш в емоциите си и да свършиш нещата.

Таро картата „Императрица“ на 17 август обаче ви кани към нов начин на правене на нещата. Ще откриете, че сте способни да се свържете с по-меката си страна. Ще се свържете с грижовната си природа по подкрепящ и ободряващ начин.

Днешната карта таро за Водолей: Съд, обърнат

Водолей, има време и място за всичко, включително съмнението в себе си и увереността. Може да имате твърде много и от двете, а днешната карта таро, „Съд“, обърната, ви помага да видите къде е очертана тази граница.

Малко съмнение в себе си ви помага да бъдете отворени за учене, но не бива да ставате прекалено критични към себе си. Увереността може да се превърне в заслепяваща гордост и не бива да губите от поглед нуждите на другите. Днешното таро за 17 август ви помага да видите ползите и от двете и да намерите идеалната среда без усилие.

Днешната карта таро за Риби: Десетка мечове

Риби, често носите болка и тъга близо до сърцето си и често таите скръбта твърде дълго заради това колко дълбоко чувствате към другите. Това е област, в която можете да се научите да растете чрез вътрешно изцеление и самосъстрадание.

На 17 август, Десетката мечове ви учи да обработвате минали емоции и да си позволите да почувствате през цялата широта на чувствата си. С времето ще станете по-силни и по-устойчиви и ще видите защо определени преживявания са се случили за ваше най-добро благо.