Срив на борсите след глобална разпродажба на акциите на технологични компании

Разпродажбата на акции на технологични компании, започнала в САЩ и Азия, се пренесе и върху европейските пазари днес, предадe CNBC Паневропейският индекс Stoxx 600 отвори с понижение от 0,2 на сто. Лондонският FTSE 100 също отстъпи с 0,2 на сто, германският DAX загуби 0,3 на сто в началото на сесията, а френският CAC 40 остана почти без промяна. Технологичният подиндекс на Stoxx 600 се понижи с около 2 на сто.

Разочароващ отчет на Broadcom

Спадът последва разочароващата реакция на инвеститорите към финансовия отчет на Broadcom, който предизвика пренасочване на капитали от компании, свързани с изкуствения интелект, към други сектори.

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Натискът беше особено силен в Южна Корея, където пазарът е доминиран от производители на чипове. Индексът Kospi приключи сесията със спад от 4,3 на сто. Акциите на Samsung Electronics поевтиняха с 4,3 на сто, а тези на SK Hynix – със 7,6 на сто.

На Уолстрийт индексът Dow Jones Industrial Average затвори на рекордно високо ниво в четвъртък, докато технологичният Nasdaq Composite изостана.

Dow Jones нарасна с 874,86 пункта, или 1,73 на сто, до рекордните 51 561,93 пункта. Nasdaq се понижи с 0,09 на сто до 26 830,96 пункта, а S&P 500 се повиши с 0,41 на сто до 7584,31 пункта.

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В Европа акциите на Nokia поевтиняха с над 6 на сто като част от по-широката разпродажба в технологичния сектор след няколко поредни сесии на силни ръстове.

Акциите на Infineon Technologies и ASML спаднаха съответно с 4 на сто и 2,5 на сто.