Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Прокуратурата: Съдбата на Мавродиев е в ръцете на сръбските власти

05 юни 2026, 11:43 часа 335 прочитания 0 коментара
Снимка: ББР
Прокуратурата: Съдбата на Мавродиев е в ръцете на сръбските власти

Решението зависи от сръбските компетентни власти. От наша страна сме предприели всичко по закон, което можем да направим, за да бъде предаден на българските власти и да получи всички последици от наказателното преследване у нас. Това каза прокурор Десислава Петрова, говорител на Софийска градска прокуратура в отговор на въпрос къде и как е бил задържан бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев

ОЩЕ: Стоян Мавродиев е арестуван в Белград

Софийска градска прокуратура (СГП) съобщиха, че Мавродиев е задържан в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест.

През август 2024 г. прокуратурата повдигна обвинение срещу Мавродиев за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с кредит от близо 150 млн. лв., отпуснат от ББР на фирмата "Роудуей Кънстракшън", свързвана с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка. Според обвинението заемът е бил предоставен без достатъчно обезпечения и в нарушение на интересите на банката. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лв.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Прокуратура ББР Стоян Мавродиев Сърбия Екстрадиция
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес