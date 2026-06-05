Прокуратурата: Съдбата на Мавродиев е в ръцете на сръбските власти

Решението зависи от сръбските компетентни власти. От наша страна сме предприели всичко по закон, което можем да направим, за да бъде предаден на българските власти и да получи всички последици от наказателното преследване у нас. Това каза прокурор Десислава Петрова, говорител на Софийска градска прокуратура в отговор на въпрос къде и как е бил задържан бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев.

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Софийска градска прокуратура (СГП) съобщиха, че Мавродиев е задържан в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест.

През август 2024 г. прокуратурата повдигна обвинение срещу Мавродиев за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с кредит от близо 150 млн. лв., отпуснат от ББР на фирмата "Роудуей Кънстракшън", свързвана с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка. Според обвинението заемът е бил предоставен без достатъчно обезпечения и в нарушение на интересите на банката. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лв.