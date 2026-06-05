Ираола стъпи на "Анфийлд" с голяма заявка: Ливърпул ми дава шанс да печеля титли

Новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола беше официално представен пред медиите и феновете на клуба, като не скри колко развълнуван е от възможността да застане начело на един от най-големите отбори в световния футбол. Баският специалист призна, че през годините многократно е усещал специалната атмосфера на "Анфийлд" и отлично знае колко силно влияние оказват привържениците на Ливърпул върху представянето на отбора. Той изрази увереност, че може да бъде изграден отбор, който да се бори за най-високите цели както в английския футбол, така и на европейската сцена.

Андони Ираола е наясно с предизвикателството и е амбициран бързо да спечели сърцата на трибуните

„В началото, когато пристигнеш в който и да е клуб, мисля, че трябва да докажеш малко себе си. Трябва да си спечелиш и правото да принадлежиш. Искам да направя това възможно най-бързо, за да мога да празнувам с тях и да бъда част от тези празненства“, заяви Ираола.

„За мен футболът е свързан с емоции. Страст. Аз съм доста хладнокръвен, вероятно през живота си доста рационален, бих казал. Но е вярно, че когато мачът започне, когато трябва да празнуваш гол, нещо е вътре, нали? Мисля, че тази вътрешна енергия, от която се нуждаеш като играч, от която се нуждаеш като фен, от която се нуждаеш като треньор. Няма по-добро място от „Анфийлд“, каза още той.

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„Мисля, че Ливърпул ми дава шанса да тренирам топ играчи, а топ играчите ти дават шанса да се бориш за титли. Да печелиш титли. Очевидно, когато пристигнеш на някое място, не можеш да обещаеш всичко. Не можеш да обещаеш. Но е вярно, че разбирам откъде идвам и какво се очаква. Готов съм за предизвикателството“, коментира баскът.

„Наистина съм развълнуван, наистина съм развълнуван. Защото очевидно познавате Ливърпул, знаете, че е голям клуб, огромен клуб, един от най-големите в света. Но усещайки го отвътре и разбирайки малко повече за този клуб, винаги съм си мислил, че е специален клуб", добави той.

„Не са необходими много неща, за да бъдете привлечени от Ливърпул. Ливърпул си е Ливърпул. Но очевидно атмосферата, привържениците, клубът, играчите, шансът да тренирам играчи от най-високо ниво, шансът да се боря за титли. Мисля, че не може да бъде по-привлекателно от това. Трудно е да се намери. Така че, наистина съм развълнуван да започна“, допълни Ираола.

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