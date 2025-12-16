Таро хороскоп за 17 декември

Научете какво ви очаква тази сряда, 17 декември 2025, според зодията.

Таро карта за сряда за Овен: Влюбените

Овни, твоята дневна карта таро за 17 декември е Влюбените, която е свързана със значимо решение, променящо живота ти, свързано с любовния ти живот. Принуден си да погледнеш какво имаш сега и какво предстои.

Още: Мечтите стават реалност за тези зодии в края на декември

Настоящата ви връзка не ви прави щастливи и знаете, че нещо липсва. Затова обмисляте нова връзка или срещи, за да видите какво има. Надеждата ви е да откриете това, което ви липсва в момента.

Вашият съвет за сряда е да избирате от сърцето си, а не от ума си. Сърцето ви е интуитивно и знае какво иска и няма да ви доведе до съжаление. Нерешителността причинява стрес и вие преглеждате опциите си отново и отново. Направете днес денят, в който ще решите кое е правилно за вас

Таро карта за сряда за Телец: Смърт

Картата Таро „Смърт“ е за край, който вече не ви служи за движение към растеж. Телец, ситуация в живота ви е изтощила енергията ви и ви е натъжила. Знаете какво да направите, за да го подобрите, но се колебаете.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 16 декември 2025

На 17 декември обърнете внимание на това, което ви кара да се съпротивлявате на промените. Не сте съгласни с новото, защото предпочитате познатото. Това, което винаги сте правили, ви кара да се чувствате сигурни и защитени, затова го защитавате и се придържате към него.

Промяната никога не е лесна и изисква период на адаптация. Освободете се от това, което другите мислят, че трябва да правите, и си върнете властта. Отстоявайте своята свобода на действие и бъдете самостоятелна личност.

В началото има триене с това, което знаеш, но скоро то се превръща в облекчение, защото живееш в истината.

Таро карта за сряда за Близнаци: Крал на чашите, обърнат

Още: Духовно послание за всяка зодия за 16 декември

Близнаци, вие сте в защитен режим и затова потискате чувствата си и ги избягвате. Вашата карта таро за сряда е Кралят на чашите, обърнат, и е свързана с незрялост, липса на самосъзнание и избягване на спомени.

Ако управлявате чувствата си интелектуално, променете това. Признайте ги директно, за да преработите какви са и да се излекувате. Така или иначе, емоциите, които разпознавате или игнорирате, намират място в това, което правите. Ако се чувствате раздразнителни или психически уморени, обърнете внимание и се справете с това.

Таро карта за сряда за Рак: Деветка чаши

Деветката чаши е за сбъдването на желанията ви и за чувството на щастие от това, което имате. На 17 декември практикувайте благодарност и ценете всички съкровища в живота си, които ви осигуряват стабилност. Съсредоточете се върху емоционалния си баланс, тъй като той увеличава радостта и чувството за удовлетворение.

Още: Таро хороскоп за 16 декември

Психологически, вашата карта таро символизира вътрешно удовлетворение, а не външни награди. Спрете да гоните материални притежания, за да се чувствате емоционално удовлетворени.

Таро карта за сряда за Лъв: Шест чаши, обърната

Лъв, твоята дневна карта таро за сряда е Шест чаши, обърната, която представлява миналото ти и най-красивите моменти, които си споделил с приятелства в детството.

Прекрасно е да си спомняш кой си бил някога, но уловката е да не забравиш кой си сега. Не искаш да губиш от поглед настоящето или бъдещето, защото си толкова зает с миналото.

Още: Късметче според зодията за тази седмица, 15 - 21 декември 2025

Останете настоящи с намерение. Не е нужно да поддържате графика си един и същ; промяната е неразделна част от растежа. Умът ви може да идеализира историята, за да избегне днешната несигурност. Стойте здраво стъпили на фактите, за да възстановите увереността си и да продължите напред.

Таро карта за сряда за Дева: Слънце

Таро картата Слънце е прекрасно нещо, защото ви помага да останете уверени и да имате ясна представа за живота си. На 17 декември опростете решенията, които трябва да вземете; съсредоточете се върху това, което ви е от полза в момента, и избройте разсейващите ви фактори, за да можете да се справите с тях едно по едно.

Напредъкът се подобрява, когато не се тревожите за това какво трябва да се направи и действате. Резултатите се постигат с постоянство. Искайте обратна връзка и не забравяйте, че всеки ден е възможност да оцените живота си.

Още: Как последното новолуние за годината ще повлияе на вашия зодиакален знак

Таро карта за сряда за Везни: Четири пентакли, обърната

Везни, четворката на пентаклите, обърната, е за преодоляване на стиснатостта чрез освобождаване от контрол. Вие държите твърде здраво на финансите си и искате сами да подобрите икономическото си положение, но помощ е на разположение за вас, а вашата карта таро е за това да знаете кога да позволите на другите да правят това, което вие не можете да направите сами.

Сдържаш се, когато отказваш да позволиш на другите да ти дават съвети относно пари, рутина или очаквания; мъдрият човек търси съвет и знае своите ограничения.

Определете къде трябва да бъдете по-отворени и гъвкави. Везни, никога не се знае, може да сте на една крачка от стабилността, която искате в живота си.

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 15 - 21 декември 2025

Таро карта за сряда за Скорпион: Деветка от пентакли

Вашата дневна карта таро, Деветката пентакли, е за самостоятелност, а в сряда, с Луната във вашия знак, е сезонът на саморазвитие и личностно израстване.

Независимостта и самочувствието вървят ръка за ръка; закрепете идентичността си в това кой сте и какво правите, а не в другите.

Таро карта за сряда за Стрелец: Кулата, обърната

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 15 - 21 декември 2025

Кулата, обърната наобратно, е за смущения и промени, причинени от неочаквани ситуации. На 17 декември преживявате криза, която налага вътрешна промяна.

Знаеш какво трябва да се промени, но от теб зависи да се справиш с това доброволно сега, вместо животът да те принуждава да предприемеш действия по-късно.

Решенията, които вземате в сряда, могат да намалят тревожността ви с течение на времето, като поемете контрол и имате добре обмислен план за справяне с непредсказуеми ситуации предварително.

Таро карта за сряда за Козирог: Асо на чашите

Козирог, вашата карта таро за сряда, е Асо на чашите, което е свързано с ново начало в любовния ви живот, а новото ви начало може да бъде с нов партньор или с настоящ такъв.

Възстановявате емоционалната връзка и се чувствате обгрижени. Започнете с малко със среща или мила дума и поддържайте действията си последователни.

Положителните емоционални преживявания пренастройват мотивацията ви, така че връзката ви да се насочи в положителна посока. Стремете се към постоянство, вместо към интензивност, за да внушите доверие и близост.

Таро карта за сряда за Водолей: Кралица на пръчките

„Кралицата на пръчките“ е за естественото лидерство и как се утвърждавате в света като човек, който може да се справи с отговорностите.

На 17 декември поемете инициативата и планирайте стратегия; ще се чувствате уверени, когато знаете какво да правите и кога да го направите. Вашата решителност поражда самочувствие, а реактивността увеличава липсата му.

Обърнете внимание на сигналите в живота си, които ви показват, че сте на правилния път. Обърнете внимание колко продуктивни сте в сряда. Където има триене, стремете се да го отстраните бързо.

Таро карта за сряда за Риби

В сряда, Седемте чаши, обърнати, са свързани с фантазията и фокусирането върху реализма, когато мислите за живота си. На 17 декември може да се сблъскате с някои разсейващи фактори, които ще ви накарат да изглеждате сякаш възможностите ви са ограничени, когато всъщност не са.

Изберете приоритети пред илюзии и оставете мечтанията да отстъпят на заден план пред действията. Добре е да се наслаждавате на многобройните възможности, които имате, но твърде много от тях могат да ви претоварят и да ви попречат да имате продуктивен ден. Ограничаването на изборите ви в сряда, дори и да е само за днес, помага за противодействие на умората, която идва от креативност без структура.