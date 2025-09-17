Таро хороскоп за 18 септември

Научете какво ви очаква този четвъртък, 18 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Седем жезли, обърната

Не се срамувайте, Овни. Ако пламенно вярвате в нещо, трябва да го отстоявате. Днес може да се чувствате леко смутени от различни фактори, които ви карат да се чудите дали не грешите, като казвате това, което ви е на ума.

Думите са трудни за вземане обратно, но ако сте внимателни с тях, ще изпитвате по-малко съжаление и повече увереност. Днешното послание от вашата карта таро, Седемте жезли, обърната, е да отделите време и да помислите.

Днешната карта таро за Телец: Асо мечове, обърнат

Телец, какво искаш? Звучи като толкова прост въпрос, но не е толкова лесно да се отговори, колкото изглежда. Днес ще трябва да помислите внимателно и да анализирате всичко, което се случва в живота ви.

Психическите блокажи могат да произтичат от вътрешно объркване. Може да сте направили компромис с принцип или ценност по пътя. Няма да можете да разберете какво чувствате без саморефлексия. Асът на мечовете, обърнат, ви насърчава да направите това днес.

Днешната карта таро за Близнаци: Осмица пентакли

Близнаци, запретнете ръкави и се захващайте за работа. Днес се изисква много от вас и дори да не сте в настроение да вложите пълните си усилия, осъзнайте, че действията винаги говорят по-силно от думите... и въпреки това ви дават резултата, който искате да имате.

Вие сте в режим на учене. В позиция сте да натрупате знания, опит и малко мъдрост. Не е лесно да играете ролята на ученик, когато искате да ръководите, но скоро ще дойде вашият ред да блеснете. Бъдете усърдни!

Днешната карта таро за Рак: Глупакът, обърнат

Рак, внимавай, когато правиш нещата. Всяко решение, което вземаш, е стъпка в нова посока. Всичко, което правиш, е момент, в който трябва да решиш какъв резултат искаш. Но след като предприемеш действие, не винаги можеш да контролираш резултата.

Днешната карта таро „Глупакът“, обърната наобратно, е напомняне, че предпазливостта и чакането могат да бъдат по-добри от това да се движиш бързо, без да знаеш какво правиш. Какво мислиш, че ще е най-добро за теб?

Днешната карта таро за Лъв: Звездата

Лъв, никога не губи надежда. Може би се чудиш какво ти крие бъдещето. Ще има моменти, в които ще се съмняваш или ще се питаш защо нещата са толкова несигурни.

Може да не знаеш какво ще донесе утрешният ден, но не винаги е нужно да знаеш отговорите.

Значението зад картата Таро Звезди е светлина и благословия. Може да се чувствате сякаш сте на място на духовен растеж. Вселената и всичко около вас искат да ви свържат с основните елементи на вашата душа.

Днешната карта таро за Дева: Отшелникът

Дева, погледни навътре. В сърцето ти се крие цяла вселена от смисъл. Картата таро „Отшелник“ е знак за пробуждане и висша сила, която ти говори, когато се отдръпнеш от света и прекараш време сама в тишина.

Може да ви се иска да се оттеглите в тихото си, замислено пространство и да помислите за бъдещето. С наближаването на края на слънчевия ви сезон, това е идеалното време да размислите върху целта или висшето си призвание в живота.

Днешната карта таро за Везни: Шест чаши, обърната

Везни, колко хубаво нещо може да бъде детството. Може да имате няколко фантастични спомена, които ви напомнят за простотата на по-младите ви години. Добре е да си спомняте откъде сте тръгнали. Това ви дава корени и основа, от която да започнете.

Шестте чаши, картата таро, ви кани да съберете спомените си и да направите нещо с тях. Напишете запис в дневника. Извадете снимки и ги рамкирайте. Направете това време специално.

Днешната карта таро за Скорпион: Колесницата

Скорпион, ти си на възходяща траектория и понякога може да е обезсърчително колко усилия и време са необходими, за да се постигне цел. Може да изпиташ моменти, в които да искаш да се откажеш или да се предадеш.

Тогава картата „Колесница“ може да бъде изключително полезна. Тя ви учи да се борите с емоциите си. Може да ви се иска да се откажете, но не го правете. Преодолейте трудностите и издържете.

Днешната карта таро за Стрелец: Пет чаши

Стрелец, не е типично за теб да живееш в съжаление. Когато кажеш нещо или вземеш решение, го мислиш сериозно. Говориш сериозно и не те интересува какво мислят другите хора . Затова може да е объркващо да повярваш, че всъщност може да изпитваш разкаяние за взетото решение.

Днес може да ви донесе момент на тъга, както е предсказано от Петте чаши, или може да е преходен момент. Вие сте смел Стрелец, нищо не може да ви потисне.

Днешната карта таро за Козирог: Крал на пентаклите

Козирог, бъдете практични и прагматични. Като земен знак, свързан с кариера и социален статус, малцина споделят идеалите за печелене на пари, както вие.

Можете да бъдете безмилостни и сте решени да постигнете успех в живота. Днешната карта таро, Кралят на пентаклите, показва необходимостта да удвоите усилията си.

За да имате стабилност, трябва да премахнете бариерите. За да имате финансови средства, трябва да работите. Нещата се случват, когато подредите приоритетите си в правилния ред.

Днешната карта таро за Водолей: Йерофантът, обърнат

Водолей, понякога трябва да изясниш нещата. Не е нужно да следваш лидер, освен ако той не се харесва на чувството ти за морал и ценности. Ти си човек, който разбира, че сляпата вяра в дадена кауза или личност е стъпка в грешна посока.

И така, днешната карта таро, Йерофантът, обърната, ви моли да помислите за типа лидерство, което желаете, и какво ще направите, когато се сблъскате със злоупотреба с власт. Ще държите ли отговорен лидер, който злоупотребява с властта си, или ще се преструвате, че това изобщо не се случва?

Днешната карта таро за Риби: Четири пентакли

Риби, успяваш! Четири пентакли е свързана с финансова стабилност и ти си работил толкова усилено, за да стигнеш до това място, където да се освободиш от притеснения за дългове или нещата, които те карат да се чувстваш несигурен.

Четворката пентакли е свързана с постигането на баланс и структурирането на финансовото ви мислене. Това е прекрасен ден за създаване на бюджет или проучване на нови начини за печелене на пари, за да изградите живота, за който винаги сте мечтали.