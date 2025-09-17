Войната в Украйна:

Уж фаворит за ЦСКА и България, а никой не го е търсил: Един от най-добрите ни треньори разкри истината

17 септември 2025, 20:50 часа 189 прочитания 0 коментара
Селекционер на България и евентуален нов треньор на ЦСКА - това са длъжностите, за които се спекулира най-много в медийното пространство. И за двата поста се обсъждаха имената на почти същите специалисти. Сред тях попадаха наставника на Арда Кърджали Александър Тунчев, легендата Любослав Пенев, а някъде се появяваше името и на Стойчо Младенов. Най-младият от изброените - Тунчев, даде подробна информация за истинността на твърденията.

„Мога да ви кажа, че всичко, което се тиражира в медиите, не е истина. Някъде някой ми каза, че съм бил казал на Георги Иванов. Задаваха ми такива въпроси, че съм отказал на ЦСКА. Нито едните, нито другите са се свързали с мен или с някой от ръководството и да е разговаряно на тази тема“, заяви Тунчев в ексклузивно интервю пред Дарик радио и Dsport.bg.

Неговият Арда ще се изправи именно срещу ЦСКА в двубой от Първа лига. Преди срещата "небесносините" получиха сериозно подсилване. Бившият ас на Ботев Пловдив подписа с кърджалийци като свободен агент до края на сезона. Срещата ще се проведе в Стара Загора заради лошото състояние на терена на стадион "Арда". „Със сигурност мачът ни с Черно море ще бъде в Стара Загора, за този след него не мога да кажа, но мачовете с ЦСКА и Черно море ще бъдат в Стара Загора“, обясни Александър Тунчев по темата с домакинстването на Арда.

 

 

