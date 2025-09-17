Чехия ни предалага модерни учебни военни самолети L-39

Българската армия да придобие нови чешки самолети L-39 за обучение на бъдещите пилоти на изтребителите F-16, препоръча президентът Румен Радев. Чешки производители на технологии в областта на отбраната се срещнаха с българския оръжеен бизнес и предствители на българската държавата на форум, организиран от посолството на Чехия у нас. Пред представители на военна индустрия от България и Чехия президентът Румен Радев говори за чешките военни самолети от личен опит.

Още: F-16 идват, а само двама наши пилоти ще са минали целия курс: Говори авиационен експерт (ВИДЕО)

"По време на моята кариера на авиатор аз съм имал привилегията да летя на L-39 и бях много впечатлен с качествата и надеждността на този самолет. И съм повече от щастлив, че ние продължаваме това надеждно сътрудничество, за да продължим използването на L-39 в българската авиация. И да мислим дори по-напред, как да модернизираме неговите способности, чрез придобиване на нов тип самолети", коментира президентът.

Още: След самолетната катастрофа в Граф Игнатиево: Какъв е падналият самолет L-39ZA "Албатрос"? (СНИМКИ)

Чешките тренировъчни самолети са на въоръжение в българската армия от 1986 година. "Очевидно те остаряват и в обозримо бъдеще ще трябва да бъдат подменени. Компанията "Водоходи" предлага тяхната нова платформа L-39 Скайфокс, който е ново поколение на L-39. Според нас това е срахотна платформа, разумнo като цена решение за обучение на пилоти", казва Михал Рендла директор на дирекция "Политика по въоръженията" в Минитерството на отбраната на Чехия. "С изтребителите F-16, за вас ще е нужно да тренирате своите пилоти", каза Томаш Куча – директор на "Икономическа и Научна дипломация" на МВнР - Чехия.

Още: Можел ли е ръководител полети да предотврати катастрофата на L-39: Димитър Ставрев в Студио Actualno (ВИДЕО)

България е сред лидерите в Европа по производство на боеприпаси, а Чехия е третата страна, в която изнасяме най-много военна продукция, показват данните на министерството на икономиката.