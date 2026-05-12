Виктор преди финала на "Като две капки вода": Разбрах грешките си и надградих себе си

Във вчерашния епизод на "Като две капки вода" отново триумфира Виктор Тодоров с втора победа за сезона, след като спечели първия лайв с емоционалното изпълнение на "Purple Rain". На полуфинала на предаването той вдигна публиката на крака с изумителна имитация на Джанет Джаксън. Съвършеното изпълнение и хореография на песента "Scream" му донесоха първото място.

"За мен всеки понеделник е победа, независимо къде се намираме в класирането и под кой номер сме. Това не може да се сравни с емоцията и енергията, която оставаме всеки понеделник на тази сцена. Всеки ден аз градя и научавам нещо ново", сподели Виктор пред репортер на "На кафе".

"Паденията ме карат да успявам да се мотивирам и да ставам все по-добър с всяка вечер", признава след втората си победа Виктор.

"Всички тези артисти и приятели създадоха нещо силно в мен и моето семейство. Те създадоха енергия, емоция, история, която остава във вечността и много ще ми липсват", сподели емоциите си от участието в "Сезона - Слънце".

В краткото интервю той комeнтира и уроците от това да си част от телевизионния формат. "Урокът, който научих е, че винаги може да си по-добър, да покажеш повече. Един артист винаги има върху какво да работи и да гради всеки следващ ден. Имах доста пропуски, аз ги разбрах и надградих. Тази вечер показах това, което мога", каза победителят в полуфинала.

