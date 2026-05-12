"Съдебната реформа не е еднократен политически акт": Хората на Радев със заявка за още промени

"Съдебната реформа не е еднократен политически акт, а продължителен процес, който трябва да се проведе по възможно най-прозрачен начин и при съобразяване на всички необходими правни процедури и след реален обществен дебат. На нас ни предстои да внесем в рамките на 4-годишния мандат и други промени в Закона за съдебната власт, които ще бъдат за подобряване на работата на ВСС", Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров по време на брифинг в парламента след приемане на промените в Закона за съдебната власт от временната правна комисия на първо четене.

Според него приетия законопроект на "Прогресивна България" представлява първата крачка към конституционното задължение на Народното събрание за обновяване състава на ВСС и гарантиране на една ефективна и работеща в полза на хората съдебна система.

Бърза се

Промените ще влязат в пленарна зала, за да бъдат подложени на дискусия и обсъждане, анонсира шефът на правна комисия проф. Янка Тянкова от "Прогресивна България" по време на брифинга.

Междувременно тя каза, че се бърза с измененията, но и че между първо и второ четене ще дадат достатъчно време за професионалните становища.

"Бърза се, да. Ако не се бърза, пак е зле. Ако ви кажа, че след един месец ще го разгледаме, ще ме питате защо чак след един месец", добави още проф. Тянкова.

Има ли намеса в работата на съдебната система?

На въпрос дали вижда намеса на законодателната власт в работата на съдебната система, проф. Тянкова каза, че не вижда такава.

Тя коментира и идеята на "Прогресивна България" министърът на правосъдието да може да спира решенията на ВСС. Според нея не може ВСС да е последна инстанция и е необходимо някой трябва да упражни контрол за законосъобразност.

Тя бе попитана за другите идеи за попълването на състава на ВСС, като според нея темата за номинации на преподаватели от университети заслужава дискусия.