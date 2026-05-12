Докато държавата мълчи: Ученически шампион събира дарения, за да представя България на Световно първенство

Един ученически волейболен отбор от София може да представя България на най-престижния световен форум за ученически спорт, признат от Международния олимпийски комитет. Вместо подготовка за Световно първенство обаче, момичетата от 91. Немска езикова гимназия (НЕГ) днес търсят дарители, за да могат изобщо да стигнат до Китай, научи Actualno.com.

Да се класираш за Световно по волейбол за ученици, но да останеш без финансиране

Отборът на 91. НЕГ спечели Републиканската купа по волейбол за девойки 11–12 клас през 2025 година и заслужи правото да участва на ISF World School Volleyball Championship 2026. Част от състезателките тренират в едни от водещите столични клубове – ВК „Левски“, „Славия“, ЦПВК, „Звезди 94“, „Стойчев-Казийски“ и други. Участието на българския отбор обаче е поставено под сериозна въпросителна заради липсата на финансиране.

Момичетата от Немската езикова гимназия се нуждаят от около 40 000 евро

Необходимата сума за пътуването, престоя и участието на отбора и треньорите е около 40 000 евро. Още на 17 март е изпратено писмо до Българската федерация по волейбол, Министерството на младежта и спорта, Българската асоциация спорт за учащи и Министерството на образованието, но близо два месеца по-късно - официален отговор няма. А неофициално: всеки прехвърля топката на другия и отказва да поеме финансов ангажимент.

Федерацията - с рекорден бюджет и заявки да развива детско-юношески волейбол, но само на хартия

Междувременно сроковете за закупуване на самолетни билети текат, а цените растат с всеки изминал ден. Парадоксът е особено видим на фона на публично заявените приоритети на Българската федерация по волейбол (БФВ). В официалната „Програма за развитие на волейбола в Република България 2025–2028“ сред основните задачи на федерацията са посочени „развитие на детско-юношеския волейбол“, „развитие на потенциала на младите талантливи волейболисти“, както и популяризиране на спорта сред подрастващите.

В документа изрично е записано още, че БФВ ще „насърчава и подпомага участието на клубни отбори по волейбол в международни клубни състезания и турнири на всички нива и за всички възрастови групи“. Федерацията заявява и ангажимент към „прозрачно управление“ и публичност на решенията си.

8 милиона евро бюджет за волейбола, но няма 40 000 евро за ученически шампион

Преди няколко седмици от БФ Волейбол официално се похвалиха с рекорден бюджет за 2026 година, който за първи път надхвърля 8 милиона евро. Президентът на федерацията Любомир Ганев обяви, че над половината средства са осигурени от собствени приходи и партньорства. На този фон нужните около 40 000 евро за ученическия шампион на България изглеждат като сравнително малка сума, особено когато става дума за представяне на страната на световен форум.

Когато държавата абдикира, дарения спасяват българския спорт

Родители и близки на отбора вече организират дарителска кампания, за да може участието да стане реалност. Actualno.com разбра, че вече е направено едно по-голямо дарение, но са необходими още поне 32-33 хиляди евро. България има реална възможност да бъде представена на най-високо ниво в ученическия спорт, но изглежда, че държавата, и в частност - федерацията по волейбол, не желаят да подкрепят участието.

Случаят поставя и по-голям въпрос - доколко българският спорт реално подкрепя младите състезатели извън големите национални отбори. Защото зад всеки медал и всяко бъдещо поколение стоят именно такива истории: на деца и ученици, които се трудят и показват голям потенциал, но подкрепата от държавата идва постфактум - ако въобще дойде.

Сметка за дарения: BG89STSA93000032571185

Банка ДСК; Азия Волей 2026; БУЛСТАТ: 181555181