Сръбски министър: Няма причина ЕС да не ни включи в Шенген това лято

Външният министър на Сърбия Марко Джурич не вижда причина Европа да не включи Белград в Шенген това лято. Той заяви в Брюксел, че Европа трябва да ускори процеса на интеграция и да отвори Шенгенското пространство за балканския регион възможно най-скоро, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Анадолската агенция.Според него, отварянето на пълния потенциал на Шенген в региона би довело директно до 50 милиарда евро нова икономическа активност, без да се намалява сигурността на Европейския съюз и на целия континент.

„Разочароващо е, че имаме твърди граници на всеки 150 до 200 километра, които буквално прекъсват кръвообращението и живота на хората, семействата, но също така и икономиката, туризма и всичко останало“, каза Джурич пред репортери в Брюксел.

Той посочи, че посланието на Сърбия е също, че бързите промени в света диктуват Съюзът да приема в редиците си без забавяне държави, които все още не са членове.

Сръбските интереси в Босна и Херцеговина

Той добави, че на срещата е говорил и за ситуацията в Босна и Херцеговина, където, както каза, се е опитал да защити сръбските интереси по достоен начин от онези, които искат да представят Република Сръбска като единствен или основен виновник за трудните вътрешни отношения в БиХ. „Сърбия винаги е била на страната на стабилността, винаги е била и остава на страната на Дейтънското споразумение, но Сърбия твърдо стои на позицията, че народът на Босна и Херцеговина трябва да бъде този, който определя съдбата на тази държава, а не някой отвън", каза той. Той подчерта, че чуждестранната помощ винаги е добре дошла, но че ключовата работа трябва да се свърши от политическите играчи в Босна и Херцеговина.