Инфлацията в САЩ се ускори рязко

Годишната инфлация в САЩ се ускори за втори пореден месец и достигна най-високото си равнище от май 2023 г. на фона на рязкото поскъпване на енергията заради конфликта в Близкия изток. Това сочат най-новите данни на американското Министерство на труда, публикувани днес от ведомството. Индексът на потребителските цени в САЩ се е повишил с 3,8 на сто през април на годишна база след ръст от 3,3 на сто през март.

Основен фактор са цените на енергията

Основен фактор за ускоряването на инфлацията са цените на енергията, които са нараснали със 17,9 на сто на годишна база през април.

Цените на бензина на дребно са се повишили с 28,4 на сто спрямо същия месец на миналата година, а тези на мазута – с 54,3 на сто.

Хранителните продукти в магазините са поскъпнали с 3,2 на сто на годишна база.

На месечна основа – през април спрямо март – темпът на инфлацията се е забавил до 0,6 на сто при 0,9 на сто месец по-рано.

Месечното увеличение на цените на енергията също се е забавило – до 3,8 на сто през април от 10,9 на сто през март.

Бензинът е поскъпнал с 5,4 на сто на месечна база след над 21-процентов ръст през март – първия месец от американско-израелската война срещу Иран.

Цените на храните са се повишили с 0,5 на сто през април спрямо март, след като през предходния месец останаха без промяна.

Без енергията и храните, основната инфлация в САЩ е достигнала 0,4 на сто на месечна база и 2,8 на сто на годишна основа.