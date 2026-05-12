Скандалът около тайния свидетел срещу Благомир Коцев стигна и до Камарата на строителите

Етичната комисия на Камарата на строителите в България във Варна е започнала разглеждане на случая с "КУБ - Кънстракшън" ЕООД след сигнали и данни за незаконно строителство и нерегламентирана сеч в района на "Златни пясъци" и местността "Баба Алино". Казусът вече е изпратен и към централното ръководство на КСБ в София за съгласуване.

Темата около дейността на фирми, свързвани с т.нар. корпорация КУБ, предизвика сериозен обществен и политически отзвук през последните месеци. В парламента служебният министър на земеделието Иван Христанов обяви, че при проверки в периода 2023 - 2026 г. е установена незаконна сеч, изкореняване на дървесна растителност и незаконно застрояване в 15 поземлени имота в района на Варна. По думите му са съставени актове, а материалите са изпратени на прокуратурата за преценка за наличие на престъпление.

Случаят придоби още по-голяма публичност заради твърденията, че украинският инвеститор Олег Невзоров, свързван с КУБ, е бил таен свидетел по разследването срещу варненския кмет Благомир Коцев. Самият Невзоров публично отрече подобна информация. Още: Прокуратурата гледа "незаконна сеч и застрояване" от фирми на украинеца, сочен за таен свидетел срещу Благомир Коцев

Проверка

Повод за проверката е официално запитване от председателя на Общинския съвет във Варна инж. Христо Димитров след проведено заседание №34 на местния парламент. В него са били представени сигнали, свързани с дейността на украинската компания "КУБ" на територията на морската столица.

В писмото си Димитров посочва, че по време на заседанието са били изнесени данни за "извършване на незаконно строителство, както и нерегламентирана сеч в защитени територии в района на курортен комплекс "Златни пясъци", местност "Баба Алино". Още: Курорт в горски парк на морето: Куп любопитни документи изплуваха с историята за тайния свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев

След извършена проверка е установено, че "КУБ - Кънстракшън" ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя от 3 август 2023 г. Заради обществената значимост на случая и постъпилите сигнали, казусът е бил насочен към Етичната комисия на областното представителство на КСБ във Варна.

Междувременно днес от 15:00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна е насрочена среща на строителния бранш. Очаква се по време на дискусията да бъдат поставени актуални проблеми и предизвикателства пред строителния сектор и инвестиционните процеси в града.