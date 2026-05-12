НАТО даде държава от Балканите за пример: Насърчава мира в региона

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали ангажимента на Черна гора към Алианса днес в Подгорица и подчерта особено факта, че страната отделя над два процента от БВП си за отбрана, предаде хърватската медия "Индекс". След среща с черногорския премиер Милойко Спаич Рюте заяви, че Черна гора продължава активно да насърчава мира на Балканите, „регион, който е стратегически важен за НАТО“.

„Тъй като Русия продължава агресивната си война и Китай става все по-широко разпространен, е изключително важно съюзниците да инвестират в сигурността си, за да противодействат на злонамерените влияния. Благодарен съм на Черна гора за продължаващата ѝ помощ за Украйна – всички ние трябва да направим повече“, каза Рюте.

Черногорският премиер Спаич заяви, че инвестициите на страната в армията тепърва започват, а през юни обяви междудържавно споразумение със САЩ.

Бъдещето на НАТО

„Що се отнася до бъдещето на НАТО, аз съм обнадежден. Колективно решихме да увеличим разходите за отбрана до пет процента. Важно е да инвестираме повече за собствената си отбрана. НАТО е изключително силен в момента“, подчерта Рюте.

И двамата представители са съгласни, че предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара, която ще се проведе след няколко седмици, ще бъде ключова платформа за демонстриране на единството на Алианса.