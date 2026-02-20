Лайфстайл:

Най-добрите растения-компаньони за чушки

20 февруари 2026, 17:22 часа 0 коментара
Точно както при други градински култури, съпътстващото засаждане е от полза за чушките, както чушките, така и лютите чушки. С правилните съседи растенията растат по-здрави, благодарение на по-малко болести и проблеми с вредители. Естествените хищници държат вредителите под контрол, а ароматните растения ги отблъскват по органичен начин.

С нарастващата популярност на засаждането на съпътстващи растения , има все повече научни изследвания, които подкрепят препоръките за най-добрите изпитани и истински двойки растения-компаньони. Използвайте това ръководство, за да намерите най-добрите растения-компаньони за всякакъв вид чушки, които засаждате, независимо дали е във вашата градина, повдигнати лехи или контейнери.

Алиум

Листните въшки са едни от най-често срещаните вредители по чушките, причинявайки изкривени и пожълтели листа, когато се хранят с растителен сок. За щастие, лукът , празът и други лукчета естествено отблъскват листните въшки и други проблемни насекоми и са добри растения-компаньони за чушките.

Още по-добре, ако позволите на растенията си от лук да цъфтят, техните весели лилави цветове ще привлекат опрашители, които ще увеличат реколтата от чушки.

Босилек

Босилекът е добре познат като отличен спътник за доматите , но е подходящ и за чушки. Силният му аромат помага на босилека да отблъсква голямо разнообразие от често срещани вредители, включително трипси.

От своя страна, по-високите растения чушки предлагат следобедна сянка на близкия босилек, помагайки да се предпазят нежните листа на билката от твърде много слънце.

Боб и грах

С помощта на определени бактерии, бобът , грахът и другите бобови растения имат способността по естествен начин да обогатяват почвата с азот и да подобряват цялостното ѝ здраве. Бобът и грахът, засадени като съпътстващи растения за чушки, могат да дадат на растенията ви хранителен тласък и да насърчат по-енергичен растеж. За да предотвратите претоварването на чушките от бобовите растения, опитайте да изградите решетки за добитък или изберете боб и грах от храстовиден тип, които остават по-компактни.

Кориандър

Отглеждането на кориандър като съпътстващо растение за чушки не е само добро за домашно приготвени салса . Той е и един от най-добрите избори за органичен контрол на вредителите. Цветовете на кориандъра привличат всякакви полезни насекоми, като паразитни оси, дантела и калинки. Тези насекоми се хранят с листни въшки и други често срещани вредители по чушките.

Краставици и тиква

Краставиците и тиквите се съчетават добре с чушки, защото ниският им растеж предпазва почвата от пряко слънце, предотвратява плевелите и предпазва почвата от твърде бързо изсъхване. Ако решите да отглеждате краставици като почвопокривни растения без решетки, добавете органичен мулч около растенията си, което ще предпази краставиците от контакт с гола почва, което може да насърчи гниенето.

 

