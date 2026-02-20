Само така е правилно да правите съпътстващо засаждане

Засаждането на растения-компаньони може да ви помогне да отглеждате по-здрави и по-продуктивни растения без агресивни пестициди и синтетични торове. Тази градинарска техника се използва от поколения за естествено подобряване на здравето на растенията и намаляване на активността на вредителите в градински пространства , билкови лехи и градини с контейнери. Опитайте някои от тези най-добри комбинации от растения-компаньони в градината си тази година за най-добрата реколта досега.

1. Използвайте билки за отблъскване на вредители

Много вредители избягват силно ароматизирани билки. Засаждането на ароматни растения сред зеленчуците може по естествен начин да отблъсне много насекоми и дори да държи елени и други растителноядни същества далеч от лехите ви. Опитайте тези ароматни растения, за да отблъснете вредителите по естествен път :

Още: Как да засаждаме и отглеждаме кориандър

2. Пресаждане с цветя

В миналото, съвместното засаждане се фокусираше върху ползите, които различните зеленчукови растения си осигуряват, когато са засадени заедно. Въпреки това, последните проучвания установиха, че декоративните цветя и цъфтящите билки могат да бъдат едни от най-добрите видове за съвместно засаждане.

Цъфтящите билки, като копър, градински чай и лук , са изключително привлекателни за пчелите и други опрашители. Отглеждането на тези билки сред зеленчуците може да увеличи активността на опрашителите и да увеличи добивите от плодни растения като тикви и краставици.

3. Привличане на полезни насекоми

Още: Най-добрите растения-компаньони за чушки

Цъфтящите растения не само привличат опрашители, но и стимулират активността на други полезни насекоми във вашата градина. Тези полезни насекоми се хранят с вредители и намаляват нуждата от агресивни пестициди.

Растения като космос , невен и кайма могат да привличат паразитни оси и хофисти, които се хранят със зелеви клонки и други вредители. Тези растения могат да бъдат полезни при отглеждането на броколи , карфиол и други кръстоцветни, които често са мишена на гъсеници.

4. Подобрете градинската почва

Бобовите растения, включително бобът и грахът, са добре известни със способността си да фиксират азот , което естествено подобрява градинската почва и намалява нуждата от торове. Засаждането на бобови растения с други зеленчуци може да помогне на вашите растения да растат по-здрави и по-бързо. Тъй като азотът е особено полезен за развитието на листата, засаждането на бобови растения с листни зеленчуци може да ви помогне да развиете по-буйни листа. Някои други подходящи растения за бобови растения включват:

Още: Само през февруари: Какво трябва да добавите към почвата, за да промените цвета на хортензиите?

Моркови

Царевица

Ряпа

Ягоди

Още: Предвестник на пролетта: Как да накарате кокичетата да цъфтят по-дълго и по-обилно

Цвекло

5. Опитайте капанни култури

Капанните култури са растения, които са по- привлекателни за вредителите, отколкото зеленчуковите растения. Отглеждането на капани близо до градината ви може да отклони вредителите от зеленчуците, които всъщност искате да съберете. Някои класически примери за капани включват:

Латинката може да действа като капан за голямо разнообразие от разрушителни насекоми, включително листни въшки и бръмбари.

Тиквените буболечки често предпочитат тиквата Хъбард пред други тиквени растения, така че тя може да се използва, за да примамят тези вредители далеч от тиквата, която искате да съберете.