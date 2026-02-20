Как да засаждате и отглеждате градински чай

Градинският чай отдавна е билка в градината. Растенията градински чай са многофункционални магарешки растения с атрактивна зеленина и красиви летни цветове.

Светлосините цветове и сиво-зелената зеленина на градинския чай се съчетават добре с други растения в цветна бордюра или контейнер.

Къде да засадите градински чай

Още: Как да подготвите растенията си градински чай за зимата, за да сте сигурни, че ще процъфтяват следващата пролет

Отглеждайте градински чай в контейнери или добре дренирана почва на място с много слънчева светлина. Като средиземноморско растение, той се съчетава добре с розмарин , лавандула и босилек . Вирее в контейнери както на закрито, така и на открито.

Как и кога да засаждаме градински чай

Засадете градински чай след последните зимни слани . Той расте най-добре при меко време през пролетта и началото на есента. Можете да започнете да сеете градински чай рано, като посеете семена на закрито, покрити с малко почва, и ги разсадите навън, на разстояние от 30 до 60 см едно от друго, шест до осем седмици по-късно.

Съвети за грижа за градински чай

Още: Сега е най-доброто време да вземете резници от тази златна билка

Градинският чай е лесна за отглеждане многогодишна билка. Най-добре е да берете градинския чай през целия вегетационен период, като премахвате отделни листа, вместо да скубете стъблата.

Светлина

Градинският чай се нуждае от поне шест часа слънчева светлина дневно за най-добър вкус. По-малко количество слънчева светлина води до разрастване на растенията и загуба на вкус.

Почва и вода

Още: Златна билка: Как да отгледате градински чай от резници

Градинският чай е издръжливо средиземноморско многогодишно растение, стига да има добре дренирана почва; твърде много влага ще доведе до гниене. След като се установи, градинският чай е устойчив на суша . Допълнителното поливане обаче предотвратява втвърдяването и горчивината на листата, ако планирате да берете цветове или листа от градински чай за консумация.

Температура и влажност

Градинският чай вирее при умерени температури, между 15°C и 22°C. Във влажни райони, въздушният поток около растенията градински чай намалява възможността от гъбични заболявания.

Тор

Още: Лекари: Хората с чернодробни проблеми (и не само) непременно трябва да пият този чай

Избягвайте торове, които могат да повлияят на вкуса на тези ядливи растения. Най-добрият начин за подхранване на градинския чай е с компост .

Подрязване

С напредване на възрастта, растенията градински чай могат да станат дървесни и жилави, а общият им растеж може да се забави и да станат редки. Като цяло, подмяната на растенията градински чай на всеки три до четири години е добра идея, ако ги използвате за кулинарни цели, защото по-късно растенията стават по-малко продуктивни.

Засаждане и пресаждане на градински чай

За да отглеждате градински чай в саксия, използвайте такава с дълбочина и ширина поне 20 см и дренажни отвори. Глинените саксии са най-подходящи за градински чай. Използвайте почвена смес с добре дренирана, песъчлива почва. Ще трябва да пресадите градинския чай, ако видите корени, които растат от дренажните отвори. За да пресадите, извадете цялото растение от текущата саксия и го преместете в по-голяма саксия с прясна почвена смес.

Вредители и проблеми

Използвайте инсектициден сапун, за да премахнете насекомите по растенията градински чай. Осигурете обилна циркулация на въздуха около тези ядливи растения, за да предотвратите появата на брашнеста мана и други гъбички. В противен случай градинският чай е относително устойчив на болести.