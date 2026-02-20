Как да засаждаме и отглеждаме кориандър

Малко билки са толкова противоречиви по отношение на вкуса, колкото кориандъра, но за тези, които го обичат, няма нищо по-хубаво от прясно нарязан сноп ароматен кориандър. Тази едногодишна билка се справя отлично в лехи или саксии. Всяка част от кориандъра обещава вкусово удоволствие: пикантни листа, пикантни семена (известни като кориандър) и тръпчиви корени. Повечето градинари отглеждат кориандър заради листата му, които се гордеят с цитрусов вкус, оживяващ мексиканската и тайландската кухня.

Къде да засадите кориандър

Най-добре е да засадите кориандър на място с пълно слънце или частична сянка в добре дренирана, лека, леко кисела почва. Поради силния си вкус, елени, зайци и други тревопасни животни обикновено оставят това растение на мира. Въпреки това, те все още могат да го гризат, ако други източници на храна са оскъдни.

Яркозелените кичури от плоски листа на кориандъра се съчетават добре с други билки като босилек или едногодишни цветя като сладък алисум. Това го прави фантастично растение-компаньон за много различни зеленчуци като маруля и швейцарско цвекло.

Имайте предвид, че в горещо лятно време кориандърът често бързо образува бели цветове. Ако не премахнете растението или семената, той може да се разпространи енергично във вашата градина.

Как и кога да засадите кориандър

Поради дълбокия си стрижов корен, кориандърът е труден за пресаждане. Най-добре е семената да се засаждат директно на окончателното им място, или в градинска почва, или в саксия.

Започнете да засаждате кориандър в средата на пролетта след последните слани във вашия район, когато температурата на почвата е от 18 до 21°C. Засейте семената на дълбочина от 0,6 до 1,25 см и на разстояние от 0,5 см един от друг, с редове на разстояние от 30 до 46 см един от друг. Ако отглеждате кориандър заради листата му, можете да го засеете гъсто, без да се притеснявате за прореждане.

Поддържайте почвата постоянно влажна, докато се появят разсад. Очаквайте покълването да отнеме между 10 и 20 дни.

За да поддържате стабилна реколта от пресен кориандър, трябва да сеете семена на всеки две до три седмици. Ако летните температури често надвишават 29°C, направете пауза и възобновете засаждането при по-хладно септемврийско време. Можете също да изберете място в двора си, защитено от горещото слънце, може би засенчено от по-високи растения като боб.

В региони с мека зима можете да продължите да засаждате семена на всеки няколко седмици през есенния сезон.

Разредете разсада на разстояние от 7 до 10 сантиметра един от друг, ако възнамерявате да отглеждате растенията до пълна зрялост за прибиране на сушени семена от кориандър.

Съвети за грижа за кориандър

Кориандърът е лесен за отглеждане. За да си осигурите постоянно снабдяване обаче, ще трябва да го засаждате многократно.

Светлина

През пролетта отглеждайте кориандъра на пълно слънце. През лятото изберете частично засенчено място за следващите засаждания, за да намалите риска от поникване. Като алтернатива, използвайте 30 до 50% засенчваща кърпа за защита или изберете устойчиви на поникване сортове кориандър.

Почва и вода

Кориандърът расте най-добре в богата, но лека, добре дренирана почва с pH между 6,2 и 6,8.

За разлика от други билки, които са способни да оцелеят и са по-ароматни, когато се отглеждат в сухи условия, кориандърът се нуждае от влага. Редовното поливане при липса на дъжд също удължава листната фаза на растението.

Температура и влажност

Кориандърът е растение, подходящо за хладен сезон и вирее най-добре при температури между 10 и 29 градуса по Целзий. Понася леки слани, което го прави отлична билка за отглеждане през есента. Екстремните горещини през лятото причиняват поникване .