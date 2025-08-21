Таро хороскоп за 22 август

Научете какво ви очаква този петък, 22 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Отшелникът, обърната

Овен, от какво се криеш напоследък? Картата таро „Отшелник“ е за интровертност с цел размисъл и личностно учене.

И все пак, днешното таро е обърнато, което означава, че на 22 август сте насърчени да излезете и да изразите себе си.

Бъдете автентични към това, което сте, и бъдете готови да споделите уроците, които сте научили наскоро. Може би ще е най-добре да действате безстрашно и уверено днес.

Днешната карта таро за Телец: Осмица чаши, обърната

Възможно е да се отпуснете и да продължите напред, дори и да ви е трудно да го направите. Днешната Осмица Чаши, обърната, е знак, че може би се вкопчвате в миналото или се опитвате да осмислите събитие, случило се преди години.

Посланието от вашето таро за 22 август е ясно - оставете го да си отиде и се съсредоточете върху изграждането на бъдещето. Поставете си цел, която ще очаквате с нетърпение. Не се страхувайте да разперите криле и да полетите.

Днешната карта таро за Близнаци: Сила

Близнаци, в първия ден от сезона на Дева е добра идея да помислите къде са вашите силни и слаби страни.

Вашето таро, картата за сила, е сигнал да направите мини-оценка, за да разберете какво правите най-добре и какво изобщо не ви харесва.

На 22 август това може да ви помогне да разберете къде да посветите времето и вниманието си през останалата част от сезона. Помислете за това.

Днешната карта таро за Рак: Глупакът

Рак, има неща, които бихте искали да направите, и когато Слънцето влезе във вашия слънчев дом на комуникацията и ангажиментите, това е моментът да го направите.

Таро за днес, 22 август, е Глупакът, така че идва с предупреждение: не бързайте да правите неща, които ви тласкат в посока, в която не сте сигурни.

Бързото желание може да изгори толкова бързо, колкото и е започнало. Внимавайте върху какво избирате да работите и се уверете, че това е нещо, на което чувствате, че можете да се посветите с цялото си сърце

Днешната карта таро за Лъв: Паж с пентакли

Не искаш да живееш живот, с който не се гордееш, нали, Лъв? Затова може да удвоиш усилията си на 22 август, за да се издигнеш на ново ниво. Това е идеално за теб, защото Слънцето насърчава финансовия растеж, когато е в знака на Дева.

Вашата карта таро, Пажът на Пентаклите, също ви казва, че ако работите усилено, за да постигнете мечтите си, може да откриете, че сте способни да ги достигнете. Небето е границата за вас, особено ако решите да действате свръхусърдно.

Днешната карта таро за Везни: Рицар на мечовете, обърната

Везните, когато е възможно, изчакайте, преди да действате или да кажете нещо. На 22 август хората може да се нуждаят от повече време, за да обработят мислите и чувствата си - и това включва и вас. Има промяна в енергията и нейната нестабилна вибрация може да обърка нещата за всички.

Така че, мъдростта за вас от Рицаря на мечовете, обърната наопаки, е да бъдете търпеливи и да оставите нещата да се развият естествено, както е необходимо. Може да откриете колко по-добре е да имате по-малко действие и все пак да имате по-голямо въздействие.

Днешната карта таро за Скорпион: Двойка жезли, обърната

Вниманието винаги е умен ход, особено когато интуицията ви подсказва да не бързате с нещо, за което смятате, че трябва да помислите по-дълго.

Днешната карта таро, на 22 август, обърната Двойка на Пръчките, е сигнал да бъдете внимателни с прибързаното започване на проекти или връзки. Слушайте себе си и се доверете, че интуицията ви е безупречна.

Днешната карта таро за Стрелец: Две чаши

Стрелец, днешната Двойка Чаши е за партньорство. Това, което искате от другите, е това, което сте готови да дадете и имате капацитета да го направите.

Желаете хармония и щастие. Не търсите някой, който да ви допълни, а това, което копнеете, е другарство.

Така че, на 22 август няма да искате да се задоволявате с нищо по-малко от това в живота си. Поставете си граници и ги поддържайте здрави.

Днешната карта таро за Козирог: Четворка чаши, обърната

Козирог, новият ден означава, че имате възможност да започнете на чисто в ежедневието и живота си. Четворката на чашите, обърната на 22 август, е символ на възможност за щастие, организирано около вашите навици и ежедневни избори.

С настъпването на нов слънчев сезон, мислете практично. Може да ви е много по-лесно да се стремите към щастие, отколкото към произволна цел, която смятате, че трябва да постигнете.

Днешната карта таро за Водолей: Паж чаши

Бъдете емоционално отворени, Водолей. На 22 август, Страницата на чашите подсказва вашата емоционална откритост и готовност да изследвате живота от сърцето, а не само с ума.

Като мислеща зодия, която разчита повече на логиката и здравия разум, за да ръководи ежедневието си, може да не знаете как да бъдете перфектният пример за емоционална интелигентност, но можете да се научите да се освобождавате от това, което мислите, и вместо това да изберете да разбирате начина, по който се чувствате.

Днешната карта таро за Риби: Обесеният мъж, обърната

Риби, ти си толкова търпелива. Нямаш нищо против да чакаш хора или неща, стига да разбираш причината. Според твоята карта таро за 22 август обаче, ти си готова да направиш ходове, основани на твоите нужди и желания.

Не вземате решения, основани на негодувание, а вместо това, Обесеният мъж, обърнат наопаки, символизира осъзнаването, че животът и времето не чакат никого. Ваш ред е да правите ходове със или без хора, които ви съпътстват.