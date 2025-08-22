Мъжът, врязал се с кола в детска площадка в София, остава в ареста

Мъжът, заканил се с убийство на жена, а след това ударил три паркирали коли и забил се в детска площадка в София, остава в ареста. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. На 55-годишния обвиняем беше постановена най-тежката мярка "задържане под стража". Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че А.Т. може да се укрие или да извърши друго престъпление.

ОЩЕ: След преследване: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София (СНИМКИ)

Закана за убийство

Припомняме, че до задържането му се стигна, след като на 20 август около 22:00 часа в ж.к. „Христо Смирненски“ в София се заканил с убийство на П.О., като я полял с неустановена течност, след което ѝ казал: „Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка.

Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал, ударил три паркирали коли и детска площадка.

ОЩЕ: Тежка катастрофа в София: Кола се вряза в автобус на градския транспорт, има загинал (ВИДЕО)

Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2.72 промила алкохол в кръвта. А.Т. дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта 2,38 промила.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.