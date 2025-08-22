Войната в Украйна:

Мъжът, врязал се с кола в детска площадка в София, остава в ареста

22 август 2025, 14:18 часа 284 прочитания 0 коментара
Мъжът, заканил се с убийство на жена, а след това ударил три паркирали коли и забил се в детска площадка в София, остава в ареста. Това  съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. На 55-годишния обвиняем беше постановена най-тежката мярка "задържане под стража". Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че А.Т. може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Закана за убийство

Припомняме, че до задържането му се стигна, след като на 20 август около 22:00 часа в ж.к. „Христо Смирненски“ в София се заканил с убийство на П.О., като я полял с неустановена течност, след което ѝ казал: „Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка.

Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал, ударил три паркирали коли и детска площадка.

Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2.72 промила алкохол в кръвта. А.Т. дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта 2,38 промила.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

 

