КЗК образува открито производство срещу "Метрополитен"

22 август 2025, 14:21 часа 197 прочитания 0 коментара
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу столичното дружество "Метрополитен" по жалба на фирма. Решението на КЗК е публикувано днес.

Жалбата е подадена от "Коне" ЕООД срещу решението за абонаментна техническа поддръжка в извънгаранционен срок, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части на асансьори при метростанции от първи и трети метродиаметър и ескалатори. Жалбата е внесена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в частта му за сроковете за подаване на оферти за участие в процедури.

КЗК образува и открито производство срещу Община Стрелча по жалба на "Екодин" ЕООД срещу решението за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Дюлево. Жалбата е по рада на ЗОП.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
