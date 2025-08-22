Официално: ООН обяви глад в Газа

Части от Газа официално са засегнати от глад, според доклад на инициатива, подкрепена от ООН, в който се добавя, че се очаква гладът да се разшири. През почти две години война Израел на моменти е ограничавал или прекъсвал доставките на хуманитарна помощ за Газа. Докато някои хора са умрели от глад, други са били убити, докато се опитвали да получат помощ в разпределителните пунктове, управлявани от спорната Газа Хуманитарна Фондация (GHF), подкрепяна от САЩ и Израел, която бе създадена, за да замести системата на ООН, отдавна критикувана от Израел, съобщава CNN.

#GazaStrip#Famine is confirmed in #Gaza Governorate, projected to expand to Deir al-Balah and Khan Younis Governorates by the end of September.



After 22 months of relentless conflict, over half a million people in the Gaza Strip are facing #starvation, #destitution

Докладът на Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) посочва, че гладът е потвърден в провинция Газа, която включва град Газа, който е и мястото на нова мащабна израелска офанзива. Докладът добавя, че "недохранването заплашва живота на 132 000 деца под петгодишна възраст до юни 2026 г., включително 41 000 тежки случая, което е двойно повече от цифрите за май".

Координацията на правителствените дейности в териториите (COGAT), израелската агенция, натоварена с разпределянето на помощта в Газа, отхвърли доклада на IPC преди публикуването му, като заяви, че той "се основава на частични, пристрастни данни и повърхностна информация, идваща от "Хамас".

COGAT заяви, че "едностранчивият подход на IPC напълно пренебрегва обширните хуманитарни усилия, предприети в Газа", като добави, че докладът игнорира информацията, предоставена на авторите му от Израел. COGAT също така настоя, че "общата тенденция се е променила" в Газа, но Хамас продължава да експлоатира хуманитарната помощ. От началото на войната в Газа са влезли над 100 000 камиона с хуманитарна помощ, включително храна, медицински материали, гориво и оборудване за подслон, съобщи COGAT. Хуманитарните организации, ООН и разтърсващите свидетелства и изображения от Газа обаче рисуват съвсем друга картина.

И Тръмп призна глада

Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че в Газа има "истински глад", което противоречи на изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че няма глад. Том Флетчър, координаторът на ООН за спешна помощ, призова света да прочете доклада на IPC "от корица до корица". "Прочетете го с тъга и гняв, не като думи и цифри, а като имена и животи. Не се съмнявайте в това неопровержимо свидетелство. Това е глад, гладът в Газа. Гладът, който бихме могли да предотвратим, ако ни беше позволено. Но храната се трупа на границите поради систематичното възпрепятстване от страна на Израел", заяви Флетчър в петък на пресконференция.

Миналия месец CNN съобщи за смъртта на 4-годишната Разан Абу Захер, която почина в болница в центъра на Газа от усложнения, причинени от глад и недохранване, според медицински източник. Скелетото й тяло беше положено върху каменна плоча. В четвъртък министерството на здравеопазването регистрира още два смъртни случая в резултат на глад, с което общият брой на починалите от недохранване достигна 271, включително 112 деца.

Съгласно системата IPC – петстепенна скала, използвана за измерване на тежестта на продоволствената несигурност – глад може да бъде обявен само ако данните показват, че са достигнати определени прагове. Тези условия са: най-малко 20% от всички домакинства трябва да са изправени пред екстремен недостиг на храна, 30% или повече от децата трябва да са с остро недохранване или 15% от децата да страдат от остро недохранване въз основа на измервания на тялото, и най-малко 2 на всеки 10 000 души да умират всеки ден поради пряк глад или взаимодействието между недохранване и болести, пише още CNN.