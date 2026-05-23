Правителството създаде кризисни щабове заради наводненията

Министерският съвет остава ангажиран със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам допълват, че са създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на "Пожарна безопасност и защита на населението“ оказват подкрепа на място на нуждаещите се.

Отпуска се минерална вода от Държавния резерв

Органите на РЗИ следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите области, посочват още от Министерския съвет.

Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна.

Модулните формирования на Българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост. Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза „Крумово“ е в повишена готовност, подчертават от кабинета.

