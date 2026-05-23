Наводненията: Спасиха коне от сигурна смърт с кран, в Дряново трябват помпи (ВИДЕО)

Два коня бяха спасени от прииждащата вода на река Бели Вит в Тетевен, като за целта беше използвана специализирана техника. Животните са били оставени явно "на паша" в коритото на реката и стопанинът/стопаните им не е дошъл/не са дошли да ги извади/да ги извадят, когато бързо-бързо нивото на водата е започнало да се вдига.

"Нямам думи, с които да опиша възмущението си от това, което се случва в момента. Коне са оставени в самото корито на придошлата река и вече са затънали до половината във водата. Ако дъждът не спре, водата ще ги отнесе. Къде са органите, които трябва да реагират веднага на такива бедствени ситуации?!" - видеокадри как конете са в опасност обиколиха социалните мрежи и това помогна за реакция.

Междувременно, в Дряново положението също е тежко - заляти са много места. "Най-полезно в момента би било да има още помпи, с които да се отводняват жилищните сгради. Хора има, ако има и още помпи, ще може едновременно да се работи в няколко къщи. Пишете или звъннете на 0884 888 796. Благодаря!", пише в профила си във Facebook един от доброволците, които помагат - Николай Карагьозов.

