Голмайсторът на А група, който игра в Левски и ЦСКА, паркира до Роналдо, но бъдещето му е неясно

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Георги Чиликов е един от добрите млади български треньори. Изненадващо, или не, 47-годишният специалист се раздели с Дунав Русе, след като класира "драконите" в родния елит. Вероятно към бургазлията оферти не липсват, но новините за неговото бъдеще са оскъдни. Това обаче не означава, че бившият таран не може да избухне с голям трансфер, както го е правил като футболист преди 25 години. През 2001-ва Левски привлича централния нападател от Нефтохимик за 2,5 милиона германски марки.

Да струваш 2,5 милиона и да паркираш до Роналдо: Георги Чиликов

"2,5 милиона? Дайте да сме честни. Аз не струвам толкова. Левски ги плати, защото много трудно се намираше млад централен нападател. Търсеше и заместник на Георги Иванов. Може би по принуда... Това са много пари, които ми се натякваха всекидневно. Това е нормално... За тези пари трябваше да вкарам не 70 гола, а 170, но с тези качества, които имах, трудно може да стане нещо извънредно", признава Чиликов в подкаста "Код Спорт".

Юношата на Черноморец Бургас, който е носил екипа и на Нефтохимик, остава при "сините" до края на 2005-а. През този период печели приза за голмайстор на България с 22 гола (2003). Шампион през 2001/02 и носител на Купата на България през 2001/02, 2002/03 и 2004/05. Завоюва сребърните медали със столичани през 2002/03, 2003/04 и 2004/05.

През лятото на 2005 преминава в Насионал Мадейра Португалия. Там живее до сестрата на изгряващата по онова време звезда Кристиано Роналдо. "Разбрах, че съм съсед със сестрата на Кристиано Роналдо още първия месец, когато Роналдо паркираше долу. Ние също паркирахме там. Поздравявахме се. Той не беше звезда от сегашния си ранг, тепърва се говореше за него. Сестра му живееше два етажа над нас. Имаше бизнес с английски дрехи. Нормални хора, държаха се възпитано", разкрива той.

През лятото на 2007 година е отдаден под наем на ЦСКА , като остава при "армейците" в първата част на шампионския сезон 2007/08 до януари 2008. По този начин става част от няколкото футболисти, играли и за двата столични гранда. До края на състезателната си кариера се подвизава още в Далиен Китай, Тобол Казахстан, Черноморец Бургас и Локо Пловдив.

Като треньор краде занаята от Димитър Димитров - Херо. Негов помощник е в доста отбори. В ролята на основен наставник влиза в Оборище, Арда, Спортист Своге и Дунав Русе. Целта пред Чиликов е още по-висока топка, която таран като него не би трябвало да има проблем да отиграе.