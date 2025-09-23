Таро хороскоп за 24 септември

Научете какво ви очаква тази сряда, 24 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Дяволът, обърнат

Овен, ти контролираш живота си. Има моменти, в които може да се чудиш кой е на шофьорското място в живота ти, но отговорът винаги ще бъдеш ти.

Дяволът, обърнат наопаки, ви дава тласък на увереност, защото потвърждава, че може би вече знаете дълбоко в себе си, но се страхувате да си го признаете.

Преодоляли сте много предизвикателства и изпитания. Може би сте в момент от живота си, в който ви се струва твърде рано да кажете, че сте там, където трябва да бъдете; но приемете го, Овни. Така е.

Днешната карта таро за Телец: Влюбените, обърната

Телец, ти обичаш идеята за любов. Можеш да бъдеш борец, но си и човек, който се грижи за другите и се старае да постъпва правилно с хората, които обожава. Днес е един от онези дни, в които лоялността е най-добрият избор за теб.

Обърнатата карта таро „Влюбени“ служи като напомняне, че от разстояние тревата може да изглежда по-зелена от другата страна. Но при по-внимателен поглед скоро ще видите, че не е толкова добре, колкото си мислите.

Затова не сравнявайте две ситуации, за да вземете решение. Направете това, което е разумно предвид преживяванията ви в момента.

Днешната карта таро за Близнаци: Асо на пентаклите, обърнат

Промяната е трудна, Близнаци. Трудно е да си представиш, че трябва да започваш отначало, когато си чувствал, че имаш ситуация, която ти харесва.

Асото на пентаклите, обърнато, е за това да се освободите от това, което чувствате, особено когато тези емоции са негативни. Време е да се освободите и да растете.

Тревожността от това да знаеш какво да очакваш може да бъде трудна за преодоляване. Вие обаче сте знакът на дуалностите. Знаете, че за да растете, трябва да се развивате.

Днешната карта таро за Рак: Асо мечове

Рак, ти си толкова мил и добър и когато сдържаш или отдръпваш любовта си, това е с основателна причина. Затова не се съмнявай; логиката ти може да бъде солидна, дори интуицията ти да я води.

Днешното послание от Аса на мечовете е и напомняне за силата, която притежавате в себе си. Имате мощен ум, така че защо да не му се доверите? Не се срамувайте да мислите самостоятелно, дори ако това противоречи на мнението на мнозинството. Когато се почувствате готови, говорете за това, което знаете, че е правилно.

Днешната карта таро за Лъв: Асо на чашите

Лъв, ти си от онези зодии, за които хората веднага знаят, че е най-добре да не изпитват силата си или да прекрачват границите си. Днес може да си създадеш няколко и да искаш те да бъдат уважавани напълно, или ще почувстваш, че трябва да се отдръпнеш още повече.

Днешният Ас на Купите ви напомня, че чувствата са водачи, които осветяват пътя напред. Всичко, от което се нуждаете, за да промените живота си, е една силна емоция, която ви насърчава да предприемете действия. Вслушайте се в нея.

Днешната карта таро за Дева: Седем мечове

Дева, ти си красноречива и обичаш да се изразяваш. Имаш толкова много различни начини да предадеш мислите и емоциите си. Може да не си сигурна как да подходиш към послание, което е на сърцето ти. Ще го изпратиш ли чрез SMS? Ще го публикуваш ли в социалните си мрежи?

Седемте меча ви напомнят, че днешният ден е идеален да запишете думите си на хартия. Пишете, докато не почувствате, че посланието ви е готово. Дори и да не харесвате писането, воденето на дневник може да бъде терапевтично занимание.

Днешната карта таро за Везни: Двойка жезли, обърната

Везни, със Слънцето и Луната във вашия знак и предстоящ нов слънчев сезон, може би се чудите какво ви крие бъдещето. Миналото може да се извисява плътно по време на преходни точки. Една от причините е, че се страхувате да се върнете към стари модели; другата причина е, че се чудите дали можете да се промените.

Посланието от днешната карта таро, обърнатата Двойка на жезлите, е да позволите на съмнението в себе си да ви помогне да видите области, в които можете да работите, за да изградите смелост. Има моменти, когато този малък глас говори, за да ви помогне, вместо да ви нарани. Днес е този ден.

Днешната карта таро за Скорпион: Четворка жезли, обърната

Скорпион, ти си от онези приятели и колеги, които не се отказват лесно. Ти си лоялен и си склонен да оставаш по-дълго от необходимото. Никога не знаеш дали нещата ще се подобрят, докато не доведеш ситуацията докрай.

Тогава днешната карта таро, Четворката на жезлите, обърната, може да ви се стори обезкуражаваща. Може да се притеснявате, че даден процес ще бъде твърде хаотичен, за да бъде продуктивен. Факт е, че креативността може да бъде предизвикателство и точно това я прави толкова красива и полезна. Учите се от нея.

Днешната карта таро за Стрелец: Върховната жрица

Стрелец, да, ти си гласовит и някои ще кажат, че твоята прямота доказва, че си от хората, които не могат да сдържат това, което казват, когато искат да го кажат.

И все пак, това, което може да не е толкова очевидно, е, че способността ви да разпознавате нещата е мощна и днес планирате да упражните това умение на най-високо ниво. Върховната жрица сте вие; използвайте вътрешния си глас. Доверете се на себе си, когато го чуете да говори.

Днешната карта таро за Козирог: Императорът

Козирог, вие сте от онези зодиакални знаци, които работят усилено и искат да видят резултати от усилията си. Вие сте свързани с кариера и социален статус и това е с основателна причина - имате твърдост и можете да бъдете силно конкурентноспособни. В повечето случаи печелите в това, което правите.

Днешната карта таро, Императорът, ви напомня, че има време и място за всичко, а това включва и воденето на трудни разговори по теми, които обикновено не се обсъждат.

Може да се наложи да проведете разговор и този разговор може да включва дебат. Бъдете справедливи, но не бягайте от потенциални проблеми . Вместо това, работете по тях.

Днешната карта таро за Водолей: Тройка мечове

Водолей, ти си самостоятелна личност и обичаш да бъдеш уникален. Имаш невероятен дар да казваш това, което трябва да кажеш, без да се сдържаш. Може да се чувстваш твърде наранен, за да споделиш чувствата или мислите си. Може би все още ти е нужно време, за да ги осмислиш.

Но може да има по-малко възможности за честност, когато смятате, че моментът е настъпил. В моменти, когато чувствате, че предавате сърцето си, днешната пауза може да ви донесе яснота с благословия утре.

Днешната карта таро за Риби: Четири пентакли, обърната

Риби, ти си толкова грижовна и мила, когато става въпрос за всичко, така че естествено си готова да отвориш портфейла си, когато почувстваш, че някой те е развълнувал.

Ако и малкото, което имаш, може да промени много, значи си от типа хора, които се лишават от нещо, за да могат другите да имат това, което искат или от което се нуждаят.

Трябва да сте внимателни с финансите си в момента, особено когато става въпрос за импулсивни разходи.