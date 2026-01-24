Таро хороскоп за 25 януари

Научете какво ви очаква тази неделя, 25 януари 2026, според зодията.

Неделна карта таро за Овен: Император

Вашата дневна карта таро е Императорът, който символизира амбицията. Започвайки от 25 януари, вие си поставяте една голяма, страшна цел с пълното намерение да я постигнете.

Готови сте да изведете живота си на следващото ниво и сте мотивирани, когато си представяте всички добри неща, които можете да направите, за да помогнете на другите. Мечтите ви не са егоистични. Желанието ви е да бъдете щедри към хората, които обичате, и към другите.

Неделна карта таро за Телец: Луна

Телец, Луната е свързана с илюзията. Картата таро Луната често се появява, когато сте отворени за креативност, въображаеми бягства и фантазия.

Днес си позволете да мечтаете за това какво ще донесе бъдещето. На 25 януари въображението ви е пълно със сила. Това, което си представяте за живота си, го чувствайте сякаш вече е там. Дайте си разрешение да вярвате като дете, че желанието ви може да се сбъдне.

Неделна карта таро за Близнаци: Колесницата

На 25 януари, Колесницата, се позовава на предизвикателства, които изискват търпение и упоритост, за да се издържат. Вие, Близнаци, притежавате силата на ума и можете също толкова лесно да се убедите да направите нещо, колкото и да се откажете от него.

Но днес е вaжно да преодолеете всички негативни представи, които ви пречат да направите това, което сте си поставили за цел. Винаги ще има препятствия и неравности по пътя, но ако упорствате, ще откриете колко сте издръжливи и колко невероятен победител сте, когато преодолеете предизвикателствата си.

Неделна карта таро за Рак: Две чаши, обърната

Двете чаши, обърнати, подчертават емоциите в партньорството и красивата връзка, която се усеща между екип, който романтично иска едни и същи неща. Изглежда, че любовта е в очакване на 25 януари.

Настоящата връзка достига точка, в която безпроблемно задоволявате взаимните си нужди във всички области на живота. Ако търсите срещи, е по-лесно да срещнете хора, с които ви е приятно да общувате. Може да срещнете някого, който ви харесва онлайн или чрез приятел. Рак, най-добре е да държите сърцето си отворено, защото енергията е жизнена за романтика.

Неделна карта таро за Лъв: Тройка пентакли

Лъв, твоята дневна карта таро е Тройката Пентакли, която е за екипна работа, протичаща без усилие. На 25 януари ще осъзнаеш начина, по който всеки човек на работа или в семейството ти допринася за живота ти.

Успехът е на една ръка разстояние, особено когато всеки човек се фокусира върху силните си страни и помага за преодоляване на съществуващите слабости.

Неделна карта таро за Дева: Четворка жезли

Четворката на жезлите е карта таро за празнуване; днес е ден, в който да преброите благословиите си. На 25 януари желаете да извлечете всичко, което можете от живота.

Лесно е да погледнеш какво имат другите и да се запиташ защо не можеш да постигнеш същото, а след това да решиш да работиш усилено, за да го направиш. Вместо да позволяваш на сравнението да те надделее, фокусирай се върху момента.

Виждай малките неща, които правят живота ти сладък такъв, какъвто е. Не искаш да пропуснеш радостите, които са пред теб, заради това, което може да се случи един ден.

Неделна карта таро за Везни: Седем жезли

Вашата дневна карта таро, Седемте жезли, е за защита на вашата позиция. В живота има много възможности да се обидите, но можете да изберете да останете центрирани и здраво стъпили на земята, без да ставате прекалено лични.

На 25 януари овладейте изкуството на непривързаността. Научете се да се отдръпвате и да избягвате да се сблъсквате с въпроси, които наистина нямат значение за бъдещето или дори за момента, освен значението, което сте избрали да им придадете.

Неделна карта таро за Скорпион: Осмица пентакли

Осемте пентакли са свързани с упорита работа и усилия, докато вие поемате ролята на ученик в определена част от живота си. На 25 януари ще видите причина да научите какво можете да подобрите.

Не е лесно да приемеш по-малка роля или да заемеш позицията на последовател, но поемането на по-малка отговорност е полезно. То ти дава шанс да се учиш от някого и да използваш неговия опит. Скоро ще се почувстваш уверен в ново умение, което си усъвършенствал, и ще го използваш.

Неделна карта таро за Стрелец: Десетка мечове

Стрелец, вашата карта таро, Десетката мечове, е за предателство, което дълбоко засяга същността ви. Може да изпитате момент на дълбока тъга и съжаление.

Може да е от наблюдение на ситуация, за която се чувствате безнадеждно, или от близка и лична ситуация, като например разочароващ момент с партньор. На 25 януари обработете емоциите си, ако се случи разочарование. Позволете си да почувствате чувствата си, за да дойде бързо изцелението и да се научи мъдрост.

Неделна карта таро за Козирог: Деветка жезли

Деветка жезли подчертава устойчивостта след трудности. На 25 януари ще можете да видите по-ясно как всяко препятствие всъщност е било стъпка.

Сърцевината на устойчивостта, която можете да изпитате днес, произтича от надеждата. Надеждата, че можете да се справите; че нещата ще се подобрят. Че всъщност се справяте по-добре, отколкото си мислите.

Неделна карта таро за Водолей: Пет чаши

Водолей, Петицата на чашите, подчертава факта, че както победите, така и загубите показват лицето си. Въпреки това, вие особено силно усещате тежестта на разочарованието си в момента.

Единственият изход наистина е да преминеш през това, Водолей. Позволете си да приемете това, което бихте искали да се е случило по различен начин. Другата половина на тази карта обаче е да помните, че присъства и доброта. Не я пропускайте, като мислите само за това, за което съжалявате.

Неделна карта таро за Риби: Десетка чаши

Десетка чаши е за емоционално удовлетворение и сърце, което се чувства изпълнено, Риби. Тази карта означава, че навлизате във фаза на удовлетворение, в която оглеждате живота си и чувствате голямо щастие.

Цялостността на тази карта до голяма степен произтича от автентичността и от изграждането на силни връзки с другите. Докато подхранвате любовта си с околните, чашата ви ще прелее изобилно.