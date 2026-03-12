След мощна буря в Англия: Археолози откриха потънал кораб на 400 години

След мощна буря на брега на Южна Англия, археолози откриха евентуален фрагмент от корпуса на холандския търговски кораб „Fame“, потънал през 1631 г. Част от кораба, който е лежал под пясъка почти четири века, се появи близо до плажа Студланд. Това съобщи изданието Dailygalaxy.

Потъналият кораб „Фейм“ - истинска находка за археолозите

Корпусът на потъналия кораб „Фейм“ е истинско „съкровище“ за историци и археолози, тъй като състоянието на дървесината е впечатляващо, като се имат предвид почти 400-годишното ѝ излагане на морска вода и пясък.

„Фейм“ е бил дълъг над 130 фута и е превозвал сол от Карибите до Европа. През 1631 г. корабът засяда в канала Суош. Според Том Къзинс, морски археолог в университета в Борнемут, корабът е бил завлечен от котвата си и се е разпаднал. Всички 45 членове на екипажа са били принудени да напуснат кораба. По-късно е бил разграбен от местните жители, а точното местоположение на останките остава неизвестно в продължение на векове.

Части от „Фейм“ са били откривани и преди, включително по време на разкопки през 2013 г., но самият корпус дълго време оставаше неоткрит.

Скорошна буря разкри участък с дължина около 6 метра и ширина около два метра. Дървените греди, закрепени с пирони, са добре запазени, а външните дъски на корпуса са в отлично състояние.

Трейси Чърчър, генерален мениджър на Националния тръст в Пърбек, нарече находката „истинска съкровищница“ за историци и археолози. Тя каза, че състоянието на дървото е впечатляващо, като се има предвид почти 400-годишното му излагане на морска вода и пясък.

Мястото на останките от кораба „Фейм“ е защитено съгласно Закона за останките от кораби от 1973 г. Останките на кораба са регистрирани за първи път през 90-те години на миналия век, а през 2013 г. екип от университета в Борнмут провежда подробни проучвания в канала Суош.

Морският археолог Хефин Меара, специализиран в историческото Англия, заяви, че „Фейм“ е сред изключително рядката група кораби, потънали преди 1700 г., които са оцелели в английски води.

Намереният фрагмент ще бъде внимателно изследван и консервиран в близко бъдеще. Учените планират да проведат дендрохронологичен анализ на дървесината, за да установят времето и мястото на нейния добив и да разберат дали откритият корпус наистина е част от „Фейм“ или може да принадлежи на друг кораб.

