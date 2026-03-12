Явор Божанков каза кой го иска и кой не в листите на ПП-ДБ

"Продължаваме промяната" няма да издигне отново Явор Божанков като кандидат за народен представител. В същото време той е получил номинации от "Да, България" и "Демократи за силна България". Информацията бе съобщена от самия Божанков чрез публикация в социалните мрежи. В нея той посочва, че съжалява за решението на ПП да не го предложи отново за депутат, тъй като според него политическата ситуация изисква повече обединение, а не разделение.

Божанков има номинации

Въпреки това Божанков отбелязва, че е номиниран от "Да, България" и "Демократи за силна България" в рамките на синята коалиция и изразява благодарност за подкрепата им. Още: "Заслужават нов мандат": Божанков и Лорер са вариант за листите на "Демократична България"

"Независимо какво ще се реши през следващите дни, аз съм дал дума да помагам на коалицията в тези избори. Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание", заявява Явор Божанков.

Припомняме, че изпълнителният съвет на "Продължаваме промяната" поиска оставките на Божанков и Даниел Лорер от парламентарната група на ПП-ДБ още през 2024 година. Причината бе гласуването им против кандидатурата на Силви Кирилов за председател на Народното събрание. Тогава "Да, България" и ДСБ публично застанаха зад Божанков, който в миналото бе депутат от БСП и е родом от Горна Оряховица. Оттогава той поддържа по-тясна връзка с тяхната парламентарна група, а в един от случаите проведе и среща с граждани в офис на ДСБ в Бургас.