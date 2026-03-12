Любопитно:

Явор Божанков каза кой го иска и кой не в листите на ПП-ДБ

12 март 2026, 12:22 часа 407 прочитания 0 коментара
Явор Божанков каза кой го иска и кой не в листите на ПП-ДБ

"Продължаваме промяната" няма да издигне отново Явор Божанков като кандидат за народен представител. В същото време той е получил номинации от "Да, България" и "Демократи за силна България". Информацията бе съобщена от самия Божанков чрез публикация в социалните мрежи. В нея той посочва, че съжалява за решението на ПП да не го предложи отново за депутат, тъй като според него политическата ситуация изисква повече обединение, а не разделение.

Божанков има номинации

Въпреки това Божанков отбелязва, че е номиниран от "Да, България" и "Демократи за силна България" в рамките на синята коалиция и изразява благодарност за подкрепата им. Още: "Заслужават нов мандат": Божанков и Лорер са вариант за листите на "Демократична България"

"Независимо какво ще се реши през следващите дни, аз съм дал дума да помагам на коалицията в тези избори. Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание", заявява Явор Божанков.

Припомняме, че изпълнителният съвет на "Продължаваме промяната" поиска оставките на Божанков и Даниел Лорер от парламентарната група на ПП-ДБ още през 2024 година. Причината бе гласуването им против кандидатурата на Силви Кирилов за председател на Народното събрание. Тогава "Да, България" и ДСБ публично застанаха зад Божанков, който в миналото бе депутат от БСП и е родом от Горна Оряховица. Оттогава той поддържа по-тясна връзка с тяхната парламентарна група, а в един от случаите проведе и среща с граждани в офис на ДСБ в Бургас.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Демократична България Явор Божанков Продължаваме промяната листи ПП ДБ предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес