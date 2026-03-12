Малена Замфирова претърпя втора успешна операция

Малена Замфирова все още е в болница в Грац, Австрия, където е претърпяла нова операция. За интервенцията пред БГНЕС съобщи вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев. Както е известно, Малена претърпя инцидент, след който получи множество фрактури. Една от тях беше счупване на лопатката на рамото. Именно в тази област тя е претърпяла втората си операция в Австрия.

Малена Замфивора е претърпяла операция в областта на рамото

Ето какво каза Георги Бобев: „Вчера бе извършена интервенция в раменната област, надяваме се да е последната. За започване на рехабилитация има време, тъй като тя е дълго време на легло. Надявам се Малена да се възстанови напълно, всеки ден се молим за това“. По време на подготовката си за Свтовната купа в Чехия, Малена Замфирова претърпя ужасяващ инцидент. Тя е била на пистата, когато спускащ се неконтрулиръуемо турист я е блъснал. Последстивята за нея бяха много сериозни – две счупвания на бедрена кост, счупване на таз и лопатка на рамото.

Малена Замфирова трябва да започне активно възстановяване до 6 месеца

По-рано през седмицата стана ясно, че Малена е претърпяла първата си операция в Австрия. Интервенцията е продължила над 6 часа, а през тях са били стабилизирани бедрената кост и тазът ѝ. Според бащата на Замфирова – Анатоли, най-добрата ни състезателка в алпийския сноуборд трябва да може да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до шест месеца.

