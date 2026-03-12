Остават 20 дни за кандидатстване за отличията "За жените в науката“ - три изследователки ще получат по 7000 евро

Само 20 дни остават до крайния срок за кандидатстване за националните отличия "За жените в науката", които ще подкрепят три млади български изследователки с по 7000 евро за развитието на техните научни проекти. Кандидатури се приемат до 31 март 2026 г., а конкурсът е отворен за жени учени до 35 години, които са докторанти или вече имат защитена докторска степен и работят по изследвания в областта на природните науки.

Пълните условия за кандидатстване са публикувани на: zajenitevnaukata.bg.

Повече за тазгодишното издание

Тази година за първи път в 16-годишната история на програмата в България към журито на конкурса се присъединява учен от Българската академия на науките. Проф. Нели Косева от Института по полимери към БАН – утвърден изследовател в областта на полимерната химия и материалознанието – ще бъде част от експертния състав, който ще оцени кандидатурите и ще избере лауреатките за 2026 г.

До момента журито на програмата традиционно включваше учени от Софийски университет "Св. Климент Охридски", дългогодишен академичен партньор на инициативата в България. Включването на представител на Българската академия на науките разширява експертния състав и е още една стъпка към по-тясно сътрудничество между водещите научни институции в страната.

"За нас е важно програмата да продължава да привлича изявени учени, които със своята експертиза да подкрепят и насърчават жените изследователи в България. Включването на представител на Българската академия на науките тази година е още една важна стъпка към по-тясно сътрудничество между научните институции в страната и към още по-широка подкрепа за младите таланти", коментира Саня Бург, директор "Комуникации и ангажираност" на L’Oréal за региона Адриа-Балкани.

Коя е проф. Нели Косева

Проф. Нели Косева е утвърден български учен в областта на полимерната химия и материалознанието. Тя е професор в Института по полимери към БАН и ръководител на научното направление "Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда". Нейните изследвания са насочени към разработването на иновативни полимерни материали, включително биоразградими и биосъвместими полимери, полимерни наноматериали и материали с биомедицинско приложение, които намират приложение в медицината, енергетиката и опазването на околната среда.

Тя е автор на над 50 научни публикации в международни научни издания с повече от 480 цитирания и участва в редица национални и международни изследователски проекти. В периода 2012-2020 г. е директор на Института по полимери към БАН и е носител на голямата награда "Питагор" на Министерството на образованието и науката за успешен ръководител на международен научен проект.