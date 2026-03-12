"И друг път са се опитвали, не им се получи": Директор на болница съди Ваня Григорова, тя пък иска неговата смяна

Директорът на Четвърта градска болница в София иска отстраняването на общинския съветник Ваня Григорова от Комисията по здравеопазване по всички теми, свързани с болницата, тъй като е завел дело срещу нея. Причината за предприетите действия са твърденията й за сериозни нарушения в болницата. Припомняме, че тя сезира Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ) и Министерството на здравеопазването за неизплатени трудови възнаграждения и непокрити осигуровки на медицинския персонал.

ОЩЕ: Без заплати и осигуровки от месеци: Лекари от Четвърта градска болница в София алармират

"Няма как да се притеснявам за цялото си поведение и никога не съм се притеснявала. Преди години главният юрист на Инспекцията по труда се опита да ме осъди и не му се получи. Винаги пиша проверени факти". Това каза за Actualno.com Григорова.

Заплати - ту са платени, ту не са

Тя обясни, че това, за което я съди д-р Стоян Маджаров, е нейна публикация в профила ѝ във Facebook, в която казва, че здравната комисия към Столичния общински съвет (СОС) е решила и тя, като председател, е изпратила сигнал до ГИТ и Министерството на здравеопазването. "В него казвам и че избраният по предложение на общински съветник от ГЕРБ д-р Маджаров възпрепятства вливането на 4-та градска болница във 2-ра градска. Което също е доказуемо. От една година той твърди, че не е получавал удостоверения от НАП. Няколко заседания той ни дава противоречива информация за финансовото състояние на болницата", обясни Ваня Григорова.

Григорова обясни, че на първото заседание директорът на болницата е заявил, че няма никакви задължения за заплати и осигуровки - всичко за ноември и декември 2025 г. било изплатено. "На следващото заседание ни казва, че е изплатил само 30% от заплатите за декември. За всичко това има записи. Той очевидно забравя, че заседанията на комисиите се записват на видео", заяви тя.

Председателят на здравна комисия твърди и, че д-р Маджаров иска заем от общината, за да изплати заплати и осигуровки. "Впоследствие се оказа, че има хора, не всички, на които той не е изплатил заплати и осигуровки месеци преди Нова година", каза тя.

ОЩЕ: Решено: Закриват 4-а градска болница, сливат я с 2-а градска

На заседанието на здравната комисия в СОС вчера (11 март) става ясно, че сметките на болницата са запорирани. "И това, ние като принципал, не го знаем. Няколко поредни комисии настояваме той да ни предостави счетоводни документи, извлечения от банкови сметки и всичко, което доказва реалното състояние на болницата и има ли наистина неизплатени заплати. Този човек се държеше арогантно и не ни казва каква е истината, отказва да ни предостави документи", сподели Григорова.

От думите на Григорова става ясни, че директорът предоставя справка, изготвена от негова служителка от счетоводството. "Нали си даваме сметка, че това не е документ, който еднозначно доказва състоянието на болницата. Тя му е подчинена и ние не знаем дали и какъв натиск е упражнен, за да напише едно или друго в тези справки", информира Григорова.

Председателят на комисията е категорична, че директорът – д-р Маджаров, е изгубил доверието на принципала. "И именно затова решихме да сезираме институциите. Искаме и смяната му като директор на болницата. В отговор на това, той се опитва да накара общинския съвет да ме изхвърли от разговорите, които се отнасят за болницата. Това е абсурдно от страна на директор на общинско дружество", каза тя.

ОЩЕ: Зам.-кметът на София: Няма да сложа подписа си под продажбата на сградата на IV-а градска болница

На въпрос защо според нея се иска отстраняването ѝ, тя отговори, че като председател на комисия, когато има въпроси, те се включват като точка в дневния ред. "Настоявам да даде отговори. Защото когато ми се появи със служителка, която твърди, че ни е дала документи, а такива не са дадени, аз не премълчавам и настоявам да се дадат отговори. Ако имаше един "удобен" председател на комисия, тези негови откази щяха да останат неназовани и непосочени и нямаше да се стигне до проверки. Настояваме той да предостави цялата информация на цялата комисия", категорична е тя.

Григорова поясни, че в здравната комисия нищо не се крие и никакви въпроси не се премълчават – всеки общински съветник може да отиде и да пита. А решенията се взимат заедно.

"Да, за съжаление на ГЕРБ през последните няколко месеца част от техните предложения, в които ние виждаме друг интерес, биват спирани", каза тя и даде пример с представен им общински план за борба с раковите заболявания. "Този план беше 3 страници, които може да бъде написан от дете в 5-ти клас".

ОЩЕ: Скандал в СОС заради уволнена бременна жена и съкращения под натиск

По думите на Григорова, директорът отказва да даде информация и какви хора са назначени след неготово идване – дали това са медици или административен персонал. Имало и отказ да се каже на какви заплати са новите служители и какви са заплатите на старите.

"Когато имаш председател на комисия, който не премълчава тези неща, нормално е директорът, предложен от ГЕРБ, да се опита да ме махне. Когато отрежеш главата, тялото не работи в синхрон. В случая аз съм главата", смята тя.

Григорова съобщи, че следващата седмица ще отидат на посещение в болницата, за да видят какво се случва там и на място да получат всички документи за състоянието на лечебното заведение.