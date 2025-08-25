Таро хороскоп за 26 август

Научете какво ви очаква този вторник, 26 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Десетка пентакли, обърната

Овни, време е да прегледате и обновите определени аспекти от живота си. От 26 август нещо ще се промени, което ще ви накара да погледнете на бъдещето си по различен начин от този, който сте планирали в миналото.

Десетката пентакли, обърната, е знак за катаклизми и смущения, така че това може да е ден, в който ще се чувствате сякаш не знаете какво да правите в момента. Творчеството, под каквато и да е форма, особено що се отнася до вашата идентичност, може да ви накара да се чувствате несигурно, но се опитайте да видите това като възможност да изследвате и да се забавлявате.

Днешната карта таро за Телец: Съд

Телец, помислете и след това преосмислете. Картата на Преценката е карта за размисъл и обмисляне на вашите цели. На 26 август сте насърчени да се отдръпнете от фиксираната си природа и да гледате на света като на пъргав и гъвкав.

В началото може да ви се стори трудно, особено ако това, което правите сега, ви дава резултат. Бъдете търпеливи към себе си обаче. Промяната отнема време и когато градите ново бъдеще за себе си, няма нужда да бързате с нищо.

Днешната карта таро за Близнаци: Пет чаши

Близнаци, вие сте по-сантиментални и емоционални, отколкото хората често ви признават. Криете чувствата си от света, за да не се чувствате като бреме за тези, на които държите.

Но с Петте чаши има дни, в които трябва да поговорите с приятел, а на 26 август може да ви се наложи да се справите с натрупаната мъка, която се е задържала от известно време. Опитайте се да видите как се чувствате, след като споделите какво ви е на сърцето и получите признание.

Днешната карта таро за Рак: Шест чаши

Рак, толкова е прекрасно да се свързваш със стари приятели и семейство. Обичаш да говориш за стари времена и спомените, които сте споделили. Сантименталните моменти те вдъхновяват да създаваш по-трайни спомени, които ти помагат да останеш свързан и близо до хората, които обичаш.

На 26 август онази страна от вас, която романтизира миналото, оживява, а Шестте чаши ви канят да изследвате какво казва вашата история за вас като личност и защо различни теми се повтарят, за да можете да се поучите от преживяванията си.

Днешната карта таро за Лъв: Асо чаши, обърната

Лео, едно от нещата, които имаш в себе си, е, че не криеш чувствата си. Така че не винаги можеш да ги скриеш. Емоциите ти са част от това, което си, и от твоята автентична личност.

И така, Асо Чаши, обърната карта таро за 26 август, е подтик да останете верни на себе си. Може да чувствате, че трябва да криете части от себе си, за да угодите на другите.

Може да се съмнявате в това, което искате, когато правите това, така че не го правете. Вместо да заглушавате частите от личността или характера си, които ви правят това, което сте, останете верни на себе си

Днешната карта таро за Дева: Паж с мечове, обърнат

Дева, ти умееш да говориш. Това е част от природата ти, защото Меркурий те управлява, но обичаш да пестиш време и да бъдеш прецизна, което е полезно, когато животът се движи бързо и информацията трябва да се споделя чрез текстови съобщения.

Днешната карта таро, обърнатата страница с мечове, ви напомня, че думите наистина имат влияние. Може да кажете нещо кратко, но то ще прозвучи грубо. Опитайте се да бъдете малко по-внимателни, когато говорите с другите, тъй като това включва и чувства.

Днешната карта таро за Везни: Деветка жезли, обърната

Везни, вие знаете кога сте на ръба на прегарянето. Ставате по-малко толерантни към неща, които никога преди не биха ви притеснявали. Често се чувствате неспособни да давате, когато всъщност сте щедри и мили.

Вашата карта таро за деня, Деветката жезли, обърната, е предвестник, че това може да се случи на 26 август. Знанието е сила, така че е важно да не пренебрегвате това, което знаете, особено ако можете да се справите с него предварително. Да, ретроспекцията е 20/20, но нищо не е по-ясно от далновидността.

Днешната карта таро за Скорпион: Асо на пентаклите

Скорпион, ти си толкова отговорен и понякога това те кара да бъдеш обвиняван в контролиращ подход или прекалено интензивен подход. Но на 26 август твоята карта таро, Асо Пентакли, е за ново начало. Получаваш ново начало и това е нещо, което ще искаш да приемеш сериозно.

Когато имате възможност да започнете отначало, може да искате да контролирате всеки детайл. Оставете нещата да се случват органично, когато е възможно. Стремете се към прецизност, но се научете да се чувствате комфортно по време на пътуването, тъй като то е замислено като процес, а не като съвършенство.

Днешната карта таро за Стрелец: Колелото на късмета

Стрелец, ти си роден с талисман за късмет, така че когато правиш нещо и се надяваш на най-доброто, все едно вселената обича да е на твоя страна. На 26 август Колелото на късмета е положителна поличба, показваща късмет и благоприятни резултати.

Може да се окажете впускащи се във вълнуващо приключение, което ще ви тласне да надхвърлите обичайните си рутини или познати граници. Когато го направите, тогава се случва магията.

Днешната карта таро за Козирог: Императрицата

Козирог, отдръпнете се от натовареността днес и се стремете да бъдете по-нежни и грижовни духом. Таро картата „Императрица“ е карта за творчество, която идва от душата ви и ви помага да се свържете с Майката Земя естествено и духовно.

На 26 август направете нещо, което ще ви укрепи във вярата ви. Стремете се към ритуали или практики, които ви напомнят за прости удоволствия в живота, като готвене, медитация и слушане на музика.

Днешната карта таро за Водолей: Деветка мечове, обърната

Водолей, рядко се смущаваш от това, кoето хората правят по света. Имаш необикновената способност да се откъсваш и да оставяш нещата да се случват, особено когато чувстваш, че не можеш да ги поправиш.

И все пак, на 26 август една област от живота ви може да започне да показва подобрение, което ще ви развълнува за бъдещето. Деветката мечове, обърната, разкрива как стресът, свързан с финансовото ви бъдеще, започва да намалява, но въпреки това част от вас може да се затруднява да си представи, че това е реално.

Опитайте се да се наслаждавате на хубавото, когато то идва, и не се откъсвайте от тази емоция, защото сте свикнали да не я изпитвате напоследък.

Днешната карта таро за Риби: Крал на чашите

Рибите, част от това да си духовен зодиакален знак, е, че знаеш как да се свържеш с мъдростта вътре в себе си. На 26 август може да ти е лесно да чуеш този вътрешен глас, когато животът е спокоен и тих.

Може да откриете, че напрежението в света е по-малко натрапчиво, а мисловният ви живот е по-привлекателен.

Днешното послание от Краля на Купите е да си позволите да се насладите на момента и да се отдадете на спокойствието, което изпитвате. Вашата енергия може да бъде заразна и вие вдъхновявате другите, на които влияете, да направят същото.