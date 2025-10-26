Таро хороскоп за 27 октомври

Научете какво ви очаква този понеделник, 27 октомври 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Върховната жрица, обърната

Овен, твоята зодия може да бъде доста проницателна, но когато си заета с работа и си вършиш работата, ти е трудно да схванеш какво се случва. Разсеяна си. Но твоята карта таро,

Върховната жрица, обърната наопаки, ви дава да знаете, че днес е денят, в който интуицията ви ще ви настигне. Виждате това, което трябва да видите. Трудно е някой да ви заблуди. Информацията, от която се нуждаете, идва с яснота. Слушайте интуицията си, защото тя ви защитава, като ви казва истината, която трябва да знаете.

Днешната карта таро за Телец: Деветка пентакли, обърната

Телец, ти си готов за приключение. Отворен си за свежи идеи и си готов да работиш усилено за това, което възприемаш като достойно преживяване.

Вашата карта таро за деня, Деветката пентакли, обърната, ви показва, че това да бъдете независими не означава, че трябва да останете изолирани или защитени от компанията на другите.

Доверете се на времето, което животът ви предлага; отделете време, за да изпъкне вашата ценност. Вместо това, съсредоточете се върху практикуването на благодарност и бъдете благодарни за пътуването.

Днешната карта таро за Близнаци: Асо на пентаклите, обърнат

Близнаци, значи си пропуснал/а това, което си смятал/а за чудесна възможност. Нормално е да се чувстваш тъжен/а за това, което е могло да бъде, но това не означава, че не можеш да изпиташ по-добра възможност в бъдеще. Може би ще трябва да се потрудиш малко повече.

Днешната карта таро, Асо Пентакли, обърната, е за започване на ново начинание. Новото начало не е нужно да бъде нещо, към което бързате. Можете да се насладите на моментите, докато се развиват, да научите уроците, от които се нуждаете, и да осъзнаете, че разочарованието ражда мъдрост.

Днешната карта таро за Рак: Деветка жезли, обърната

Рак, имате нужда от меко място, където да кацнете – от човек с душа, който може да ви покаже любовта, която сте искали и от която сте се нуждаели от дълго време. Днешната Луна в Козирог може да ви накара да се почувствате леко разочаровани от това как се е развила дадена ситуация в живота ви. Може да чувствате, че е трябвало да направите повече или може би да видите нещата от различен ъгъл.

Вашата дневна карта таро за днес е Деветката жезли, обърната, и тя е напомняне, че е най-добре да преодолеете обидите. Не си позволявайте да се ядосвате на това, което сте били. Вижте ситуацията през очите си и продължете напред.

Днешната карта таро за Лъв: Йерофантът, обърната

Лео, понякога можеш да бъдеш традиционалист. Ти си стриктно спазващ правилата, когато си сигурен, че те правят това, което се очаква от него. И все пак, днешната карта таро, Йерофантът, те моли да преосмислиш това, което виждаш.

Нормално е да задавате въпроси или да анализирате чувствата и идеите си. Можете да оспорите това, което знаете, включително собствения си вътрешен авторитет. Запитайте се дали знанията ви отговарят на настоящата ситуация. Промяната не е раздяла с миналото; тя е да позволите на нова енергия да подобри бъдещето ви.

Днешната карта таро за Дева: Тройка чаши

Дева, можеш да се отпуснеш и да позволиш на нещата в живота ти да се развиват естествено. Не е нужно да насилваш или да бързаш с неща, които са извън твоя контрол.

Таро картата „Три чаши“ обещава, че е настъпил любящ период от живота ви, насърчаващ силно чувство за сигурност и радост. Можете да стъпите здраво на земята и с двата си крака. Чашите включват положителни емоции и три общности.

Приятелствата ти са това, върху което можеш да се съсредоточиш, за да се чувстваш сигурен и защитен в света. Цени всеки момент, който можеш да споделиш с хората, на които държиш.

Днешната карта таро за Везни: Две мечове

Везни, трудно е да вземеш решение, когато не си сигурен/сигурна. И може да се чувстваш като Везни, накланящи се в едната посока, после в другата. Може би нямаш достатъчно информация. Може би се притесняваш, че някой няма да хареса това, което избереш. Двойката мечове понякога може да символизира объркване.

Така че в момента може би предпочитате да запазите мира, като не правите нищо. Няма да ви е лесно да останете в това конкретно състояние на ума, защото е дисхармонично и не ви харесва, когато нещата се чувстват объркани.

Днешната карта таро за Скорпион: Осмица чаши, обърната

Запитайте се какво чувствате вътре в себе си. Днес е идеален ден за записване на мислите и идеите ви в дневник, Скорпион. С Луната в Козирог, много въпроси могат да ви възникнат. Ще се чувствате отдадени на това, в което вярвате.

Осемте чаши, обърнати, ви канят да размишлявате върху емоциите си. През какво преминавате? Надявате ли се да запазите нещата същите от лоялност или от страх?

Днешната карта таро за Стрелец: Магьосникът, обърната

Стрелец, ти си магическа зодия, чието въображение е пълно със забавни и възхитителни неща. Можеш да измислиш красиви идеи и обичаш да изпробваш нови планове, за да видиш какво ще роди умът ти.

Таро картата „Магьосник“, когато е обърната, може да ви се стори леко смущаваща. Тя може да показва, че се чувствате интуитивно блокирани. Може би това, което искате да проявите, не се случва, когато сте си мислили, че ще се случи. Забавянето може да е начинът на Вселената да ви попита дали намерението и целта ви са в съответствие. Погледнете навътре, за да изследвате мислите си.

Днешната карта таро за Козирог: Паж с пентакли

Козирог, ти винаги търсиш нови начини да се надминеш. Що се отнася до състезателността, винаги се опитваш да подобриш собствения си рекорд. Тази твоя черта е хубаво нещо, защото показва, че си отворен за растеж и оценка на това как да бъдеш най-добрата версия на себе си.

Страницата на пентаклите ви насърчава да останете любопитни. Това е невероятно умение и талант, който е рядък и труден за създаване, ако не е част от вашия начин на съществуване. Задавайте въпроси. Бъдете отворени за това, което казва вселената. Вижте къде може да ви отведе бъдещето.

Днешната карта таро за Водолей: Шест мечове

Водолей, ти си добър в криенето на чувствата и страховете си. Не винаги показваш, когато си бил наранен от някого, когото обичаш. Може да намериш други неща, които да правиш, за да откъснеш мислите си от проблемите, а днешното изцеление може да те накара да потърсиш разсейване.

Шестицата мечове е мирът след вътрешна буря. Прегърнете спокойствието, което чувствате след труден и емоционално предизвикателен период. Резултатът не винаги е смисълът на едно пътуване. Той може да бъде знанието, че сте били автентични и сте чувствали дълбоко, когато сте можели да се затворите в себе си.

Днешната карта таро за Риби: Десетка чаши

Риби, ти си емоционална зодия и когато чувстваш нещо, го преживяваш интензивно. Не се страхуваш да си признаеш, че не можеш да си помогнеш, когато си чувствителна.

Десетката чаши е символ на хармония – както вътрешна, така и външна – и може би се чувствате благодарни за тази почивка от това, през което преминавате в момента. Разбирате, че любовта и радостта могат да бъдат малко объркани и нямате нищо против. Вие сте тук, за да се справите.