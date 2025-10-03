Таро хороскоп за 4 октомври

Научете какво ви очаква тази събота, 4 септември 2025, според зодията.

Днешният таро хороскоп за Овен: Четири пентакли

Овен, какъв е мотивът ти за нещата, които правиш? Може да си воден от различни причини, когато преследваш целите си за деня. Надяваш ли се да си изградиш име?

Славата ли е основната ви цел? Според Четиримата пентакли, необходимо е да оцените какво ви кара да желаете резултат. Познаването на вашето Голямо Защо ще ви помогне да приоритизирате и да знаете къде да прекарате времето си (или не). Днешната голяма цел е да разберете как вашите решения съответстват на вашата житейска цел и след това да ѝ останете верни.

Днешният таро хороскоп за Телец: Деветка пентакли

Днес всичко е за победа. Днес ще се изправите пред монументално предизвикателство и добрата новина е, че сте поставили основите, за да сбъднете мечта.

Деветката пентакли е силно оптимистична карта таро, показваща успешни резултати. Може да имате няколко момента, в които не сте сигурни дали дадена ситуация ще бъде във ваша полза, но въпреки вашата несигурност, картите казват „да“. Бъдете спокойни.

Днешният таро хороскоп за Близнаци: Йерофантът

Близнаци, вие сте човек, който може да променя формата си, което ви позволява да се впишете в почти всяка ситуация. В момента обаче може би търсите конкретна група приятели, които се интересуват от хоби, към което чувствате страст.

Вашата карта таро за деня, Йерофантът, ви кани да разгледате вече установени групи. Търсете лидерство, което е солидно и има силна история на успех. Въпреки че може да ви се стори по-разумно да създадете своя собствена група, съветът за днес е да се придържате към установеното за успех.

Днешният таро хороскоп за Рак: Асо на жезлите

Рак, вие сте с отворено сърце и поради чувствителността си към енергията около вас, лесно улавяте какво се случва в света. Може дори да позволите на притесненията относно социални въпроси да повлияят на решенията ви, но е най-добре да сте достатъчно сигурни в себе си, за да не им позволявате да ви повлияят.

Затова слушайте картата си таро за деня. Асът на жезлите казва, че на хоризонта е ново начало. Може би се притеснявате, че моментът не е подходящ точно сега. Но ако вратата се отваря, вярвайте, че вселената знае повече за това какво ви крие бъдещето, отколкото вие самите в момента.

Днешният таро хороскоп за Лъв: Осмица пентакли

Лъв, не се отказвай. Ти си царствена зодия, така че има само едно място за теб в този живот, а то е на върха на твоите възможности. Роден си за невероятни приключения, пълни с приятели и спомени.

Разбира се, ще трябва да се занимавате с работа; нищо няма да ви се отдаде лесно. Картата таро „Осем пентакли“ ви кани да се отдадете на уменията и занаята си. Бъдете усърдни всеки ден и се стремете да придобивате нови умения, за да се усъвършенствате непрекъснато. В крайна сметка ще се превърнете от ученик в лидер!

Днешният таро хороскоп за Дева: Обесеният мъж

Дева, вие сте управлявани от Меркурий, най-бързата планета в астрологията, и това често показва желанието ви да се заключите и да правите каквото е необходимо в живота си. Можете да бъдете търпеливи и може да нямате нищо против да изчакате другите хора да разберат какво искат.

Днешното таро, „Обесеният човек“, ви предупреждава, че твърде дългото чакане може да ви доведе до чувство на самодоволство. В началото може да устоите на чувството за заседналост, но по-късно да загубите мотивацията си да продължавате да опитвате. Един от начините да избегнете това е да си определите времеви график за това колко дълго ще чакате и след това да продължите сами, ако е необходимо.

Днешната карта таро за Везни: Светът, обърната

Везни, вие сте търпеливи и ви е лесно да проявявате доброта, защото разбирате, че животът се движи със собствено темпо. Обстоятелствата отнемат времето, което отнемат; не винаги можете да ускорите процеса.

Днешната карта таро, Светът, обърната, предполага по-бавен от средния подход към изпълнението на задачите. Може би се чудите дали не правите лоша услуга, като не се стремите да изпълнявате задачите по-бързо.

Може би се питате дали трябва да се постараете повече. Съветът е да оставите плановете да се провалят, защото обрат в правилната посока ще е зад ъгъла.

Днешният таро хороскоп за Скорпион: Кралица на пентаклите

Скорпион, ти си естествено грижовен човек и хората, които те познават най-отблизо, виждат колко топло се грижиш за взаимоотношенията си. Един от начините, по които обичаш да се грижиш за другите, е чрез финансова подкрепа и това е значението зад твоята карта таро за деня.

Кралицата на пентаклите може да символизира вас и вашето желание да се грижите за другите, като се уверите, че никой не остава лишен. Днес е моментът да действате щедро и да изразите по-благотворителната страна на вашата личност.

Днешният таро хороскоп за Стрелец: Пет жезли

Стрелец, ти си енергична личност, известна с това, че влагаш воинствена енергия във всяка дейност, с която се занимаваш.

Петицата жезли показва конфликт на радара и там, където другите може да го избегнат, вие ще влезете директно в него, за да видите какво ще се случи по-нататък.

Може да не признавате, че се наслаждавате на състезателния спорт, но ви харесва да виждате колко сте силни в различни ситуации. Днес имате шанс да докажете, че сте силно мотивирана личност.

Днешният таро хороскоп за Козирог: Страница с жезли, обърната

Козирог, ти си много уверена зодия и рядко се чувстваш несигурен във възможностите си. Понякога трябва да признаеш, че имаш трудности с обучението, а това може да ти е трудно, след като винаги си бил този, който поема водеща роля.

Пажът на жезлите, обърнат наобратно, показва възможно забавяне, което предполага, че може да се наложи да направите крачка назад и да направите пауза. Оценете какво правите. Вижте как действията ви са в съответствие и къде виждате липса на знания, започнете оттам.

Днешният таро хороскоп за Водолей: Справедливост, обърната

Водолей, вие сте много наясно какво трябва да се направи, за да могат всички хора да се чувстват справедливо третирани. Грижите се за аутсайдерите в обществото. Не искате никой да е тъжен или да се чувства изключен.

Днешната карта таро, „Справедливост обърната“, е знак за дисбаланс и усещане за несправедливост. Можете да помогнете, като извадите истината наяве или покажете другата страна на историята. Вашият глас може да бъде чут и може да помогне на хора, които не са в състояние да говорят сами за себе си.

Днешният таро хороскоп за Риби: Върховната жрица

Риби, ти си по природа интуитивен човек. Може би не обичаш да споделяш с другите колко много, поради страх или желание да не привличаш внимание към себе си.

Върховната жрица може да си ти и да символизира това, което си, когато си в стихията си – мъдра и в хармония с пътищата на вселената. Но днес нещо може да те спира да се разкриеш на света.

Все пак, има момент да кажете как разбирате духовните чудеса и какво сте научили от житейския си опит.