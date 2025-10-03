Войната в Украйна:

Михал Камбарев: Защо Пеевски използва най-скъпата кола на НСО, която е бронирана?

Не мисля, че случаят с главния прокурор се политизира, а напротив. Там имаме огромен проблем - превземане на системата. Това е целият проблем на България. Затова има и безводие, затова се случват и тези неща. Защото има проблем с безнаказаността. Това, което се случва в прокуратурата - има тълкувания на ВКС, които казват, че главният прокурор не може да бъде там, това заяви в "Панорама" по БНТ Михал Камбарев от "Продължаваме промяната".

Главният въпрос е "ВКС казва, че този главен прокурор не може да бъде там и големият въпрос в момента е този главен прокурор злоупотребява ли. Той трябва ли да бъде в ареста". По отношение на Благомир Коцев Камбарев каза, че той е в ареста "защото една жена каза". А от друга страна "има един главен прокурор, който не една жена каза, а ВКС каза, а той всеки ден подписва за над един милион лева разходи", каза Камбарев.

"Този човек няма правомощията да подписва, този човек злоупотребява. И това в момента е видимо за всички български граждани, защото ВКС го каза, не го казахме ние", обясни той.

Той попита "защо главният прокурор е още там, а не в ареста?". Попита още и защо Пеевски, който е депутат, използва толкова коли на НСО. "Защо използва най-скъпата кола на НСО, която е бронирана?". Всичко опира до Пеевски, всичко опира дотам, заяви Камбарев.

