От МВР обявиха кой е загиналият служител на "Гранична полиция" при потопа в "Елените"

Стефан Иванов, дългогодишен служител на ГД „Гранична полиция“, загина при спасителна операция на море в района на к.к. „Елените“. Това съобщиха от Министерство на вътрешните работи. Оттам уточниха, че той е бил главен боцман на гранично-полицейски кораб „Балчик“.

Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 56-годишният полицай починал.

Министерството на вътрешните работи изказва искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов.

